台灣銀行12日面對裕隆納智捷，一開始台銀積極搶攻，裕隆也不是省油的燈，兩隊都打得相當積極，首節讀秒階段落後的台銀，靠著陳侑昫的假傳真切要到犯規，完成超前3分打，第一節台銀18比16領先。第二節，雙方互相拉鋸，半場結束前，台銀林柏偉一記三分球，將分差擴大至8分。

第三節台銀王偉丞一次漂亮的背後助攻林柏偉，瑪哈尼接續灌籃，台銀氣勢如虹。不過裕隆依舊拿出韌性，將分差慢慢縮小，第三節結束臺銀53比49領先。第四節持續膠著，裕隆夏普在籃下要到犯規，將分差縮小至1分差，夏普再投進2分，要回領先優勢，幸好林柏偉最後58秒投進關鍵三分球，台銀挺過壓力，終場69比66收下勝利。

陳侑昫拿22分、7籃板，林柏偉也有17分、7籃板，瑪哈尼11分、8籃板；裕隆夏普18分、15籃板，斑霸12分、14籃板，吳季穎16分、7籃板。

而在台灣啤酒與彰化柏力力的交鋒，首節兩隊的身體接觸便有許多火花產生，柏力力布依德火力全開與邱家佑的外線支援，台啤軍團則是多點開花，第一節兩隊平手。第二節，台啤在中距離、外線開火，柏力力依舊強攻籃下，布依德還讓台啤賠上一次違反運動精神犯規，靠著布依德14分精彩表現，半場結束柏力力以48比41領先。

下半場開賽沒多久，柏力力布依德又獻上灌籃美技，柏力力趁勢拉開比分，第三節結束柏力力19分領先台啤。第四節，攻勢依舊的柏力力，沒有讓台啤有追分的機會，終場就以82比64獲得勝利。

柏力力教練吳俊雄說：「今天對方沒有外援，就全力取勝。」他也表示，雖然兩個禮拜沒有比賽，開賽也遇到一些亂流，但球隊的執行系統其實不比前幾個禮拜差，不管有沒有外援，本土的攻擊才是最重要的，接下來就是一直學習，全力拚勝利。