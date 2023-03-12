大陸女星迪麗熱巴擁有前凸後翹的完美身材，艷麗外表被譽為「新疆四大美女」之一，每回造型都能驚艷網友，加上演技精湛、個性討喜，在演藝圈迅速竄紅躋身女頂流，穿著打扮和接戲等都能引起話題。近日，她被網友拍到去看珠寶展，即使戴著口罩都是人群中最顯眼的存在。

今（12）日有網友巧遇迪麗熱巴看展，拍攝者從遠處抓拍，只見她穿著棕色大衣，一頭長髮盤在腦後，戴著白色的口罩遮住大半張臉，即使打扮低調，但她的精緻五官仍吸引許多目光，不少人更回頭盯著看，可見美貌驚人，不管在哪都是人群的焦點。據悉今天是Dior的內部晚宴活動，除了邀請品牌大使迪麗熱巴，還有男星阿雲嘎、孫伊涵等人，服裝上多為黑白色，只有迪麗熱巴穿著紅色禮服，在合照中十分亮眼，足見品牌重視程度。

有網友拍到迪麗熱巴去看展，即使打扮低調，迪麗熱巴的氣質也很出眾。（圖／ArdentlyLove0603_迪麗熱巴 微博）

迪麗熱巴戴著口罩，穿著棕色大衣。（圖／ArdentlyLove0603_迪麗熱巴 微博）

許多粉絲紛紛直呼：「是公主殿下啦」「紅的很奪目」、「熱巴不只是去看展了，是展品出逃事件吧」、「人群中一眼可見的大明星！氣質太優越了」、「美得有點過分了」、「她好有貴族公主的氣質」、「披著最樸素的披肩也是最引人注目的一個」、「巴巴姐就是這麼紅」。

近期Dior官宣迪麗熱巴成為新一任的品牌大使，毫無預兆的空降讓許多粉絲驚訝，品牌社群帳號封面也紛紛更換，近日更宣布讓迪麗熱巴成為中國區彩妝代言人，隆重待遇引起不小討論。