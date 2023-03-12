2024年總統大選，民進黨籍副總統賴清德幾乎是定於一尊。前民進黨立委沈富雄表示，他曾以花豹比喻賴清德，花豹掉進自家人挖的陷阱，陷阱底下什麼蛇都有；但這次南投立委補選選赢，讓這一隻花豹掉進去時，撐住了，不過底下那些蛇對他還是有傷。

針對賴清德有變強嗎？沈富雄12日在《下班瀚你聊》節目中表示，他曾講過，賴清德是一隻花豹，但花豹掉進那個陷阱了，那個陷阱是自家人挖的，而陷阱的下面，都是牛鬼蛇神的蛇 ，什麼蛇都有，有雨傘節、眼鏡蛇、龜殼花，還有響尾蛇，一掉進去就會被咬死。但這一次南投立委補選選赢，也就讓這一隻花豹掉進去的時候，撐住了，就不會掉到陷阱的底部。

沈富雄指出，賴清德一旦撐住，以他本身的力量，他可以爬出來，但爬出這個陷阱的口，到了外面就安心了嗎？還沒有， 但是他撐住了，而底下那些蛇對他還是有傷，因為只要他沒脫離陷阱，底下還是蛇。

至於台南市正副議長賄選案，沈富雄認為，司法方面由不得賴清德，這要拖整年，賴清德身為黨主席，他不可能公開跟台南議長邱莉莉說， 辭去議長，靜待司法程序，但他私底下一定有講。他不能公開講，是因為他如果公開講，卻沒有效果，會很漏氣，所以他在運作，卻不能講，有結果大家自然會知道。