杭特表示政府整個周末都在處理SVB的問題，將儘快提出應變計劃，確保那些把錢存在SVB英國分行的雇主們，能獲得其最需要的現金流來支付員工薪水。

他強調政府目前聚焦在找出長期解決方案，讓受影響的大部份具潛力企業的損失降至最低或甚至完全避免。

對於SVB在10日突然倒閉，為2008年金融危機以來美國最大的銀行業危機，杭特坦承這可能對英國部份企業造成重大影響。

雖然他重申英國央行對整體SVB事件的評論，強調事件對英國金融系統的衝擊有限，但外界認為對於許多經營歐洲市場的英國新創科技業還是會產生影響。

財政部表示正跟受SVB倒閉影響的英國企業接觸，並與多個產業界代表開會討論相關問題。

其指出科技業在發展階段時期通常沒有足夠現金流，因此很依賴其銀行帳戶裡的現金去應付日常支出。

路透報導，逾250家英國科技公司執行長聯名致函杭特，要求政府出手介入。

按英國法律，銀行被納入破產程序後，符合資格的存戶能透過「金融服務補償計劃」（FSCS）獲得的存款保障金額最高8.5萬英鎊，聯名戶口最高17萬英鎊。這金額上限可能無法完全彌補部份存戶的存款。