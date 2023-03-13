創投公司Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）說，在投資約3,000家公司裡，許多都跟SVB有業務關係。其10日調查發現近400家公司對SVB有曝險，逾100家憂慮未來30天內無法支付薪水。

他指目前整個新創企業圈正緊張不安。許多飽受衝擊的不是重大科技企業，而是成立才幾年的小公司。

接管SVB的聯邦存款保險公司（FDIC）表示存戶超過25萬存款保險額的未投保存款將得到破產接管證明。這表示存戶短期無法動用存款。

零售網站Camp.com因大部份現金存在SVB，執行長寇夫曼（Ben Kaufman）立即讓商品以6折出售套現來應急。

金融科技公司Brex本周開始針對新創客提供應急的過渡性信貸額度，讓其能支付薪水和其他營運支出。在SVB被接管後，新創公司對包括Brex等金融公司的融資需求飆升。

Brex共同執行長杜布格拉斯（Henrique Dubugras）說，截至11日止已接到逾500家新創公司提出合計逾10億美元融資需求，估計其被卡在SVB資金共約100億美元。