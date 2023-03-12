2023年世界棒球經典賽(WBC)中華隊球員張育成在目前總共4場比賽中敲出7支安打，有2發全壘打，獲選A組賽事最有價值球員（MVP）。今(12)日確定淘汰後難掩淚水，感謝經典賽全台球迷「站在我們這邊。」然而，回顧過去他一路上卻走得相當艱辛，所幸有著家人的支持，才讓他有機會將榮耀獻給父親。

而YouTube頻道《真情部落格》也分享了張育成一路走來的酸甜苦辣，在影片中表示出生於台東阿美族的張育成，從小家境貧困、父母離異，生活起居仰賴不少師長的照顧，此外，更曾因為「孤單」，而一時陷入打擊低落的負面情緒之中。對此，他指出是靠著信仰以及妻子的支持，才讓人生逆境有了轉變。

張育成表示自己18歲高中畢業後，便飛往美國開始旅美生活，而妻子則是幫他負責生活的大小事，使他能好好將精力專注在球場上。此外，妻子李家綾也笑說：「感覺我也上大聯盟了。」並分享了老公在賽場上揮棒，自己在台下坐的直挺挺，緊張萬分的小趣事。而面對張育成轟出3分砲，她也直言：「很感動，但這就是他，他就是屬於那個地方，球場上就是他的舞台。」

另外，張育成除了感謝妻子的付出外，也相當感恩在天上的父親，雙眼泛紅地指出：「其實我以前打球，都是在想著天上的爸爸，因為那是一個『我終於做到』的肯定。」談起小時候兄弟一起打球的過往，心中都會充斥著「為了父親」而要將球打飛打遠的念頭。不過，雖然父親已離世，但李家綾也帶著她的父親，來到比賽現場支持，當張育成轟出人生第一個全壘打時，他也為女婿感到很開心。

事實上，張育成與他的兄弟們小時候由父親拉拔長大，他指出：「以前爸爸每天上班前，會發100元讓我們分著解決溫飽問題，因為錢不夠，那時白飯加醬油就是一餐。」雖然日子過得很苦，但張育成仍不放棄，靠著信仰與家人，繼續在棒球的道路上深耕。