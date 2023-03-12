服務業雖然遵從以客為貴的原則，不過若遇到奧客難免讓人理智線斷裂。屏東東港旅宿業者「帆船會館」分享，11日他們接待了一群完全不遵守別墅入住規則的旅客，離譜行徑包括穿著鞋子走進屋內、偷渡小貓入住、延遲退房時間、屋內抽菸吃檳榔等。更誇張的是，當業者求償22000元時，對方竟帶人威脅恐嚇、丟了5000元就走人，事後還在Google留一星負評，讓業者氣到決定報警處理。

奧客們留下烤肉垃圾沒有清理。（業者提供）

業者分享，該組房客入住前，多次要求幫忙準備烤肉的東西，不過她一律予以拒絕；旅客Check In時，直接穿著鞋子進入房子，被要求脫鞋還反問她地板是否乾淨，其中一位更是死都不肯脫掉鞋子；之後她向對方介紹電視的觀賞功能，旅客先是詢問能否借用網飛、迪士尼+帳號，被拒絕後更厚臉皮的反問她「為什麼不行？」

連泳池也成為奧客們丟棄垃圾的地方。（業者提供）

業者指出，後來她發現該群旅客車子亂停、偷渡小貓入住沒關籠，最離譜的是，延遲退房1小時20分後，她才發現主屋的二、三樓充滿菸味，房間和廁所有菸蒂、盤子毀損、椅墊有檳榔渣，原來對方完全沒遵守當初入住時說的用過碗盤清潔歸位、桌椅復位、垃圾不落地、室內禁菸和檳榔等一系列規定，「除了完全沒遵守，準備的兩個大垃圾袋都沒動」。

業者通知住宿規定，奧客們卻完全沒遵守。（業者提供）

業者提到，由於該組房客遺留下來的爛攤子沒辦法當天清掃完畢，他們決定求償當日住宿費用19000元和三天臭氧殺菌費用3000元，一共22000元，但房客反而烙人來恐嚇威脅，丟了5000元就全數離開，甚至到Google評論洗一星負評，讓她氣到決定報警提告毀損罪，希望未來能透過法律得到應有的賠償。

奧客遭到求償後不僅沒有完全賠償，還到Google評論留下一星負評。（業者提供）

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