新北市警局今晚於三重轄內擴大臨檢。（警方提供）

新北持續掃蕩黑幫！日前幫派份子高調辦春酒，引起警方高度重視，為撲滅黑幫份子囂張氣焰，新北市警局於本月8日至12日展開「幫派專案臨檢」行動，今（12）日晚間於三重區舉行擴大臨檢，由局長廖訓誠親自主持，強力掃蕩不法。

新北市警局「幫派專案臨檢」勤務規畫轄區分局針對幫派組織經常聚集出入處所及可能圍事行業執行臨檢勤務，8日至今共動員1283名警力，針對幫派經常聚集出入治安處所482處進行威力掃蕩，於聯絡道路及主要幹道設置108處臨檢站。

專案期間共查獲獲毒品案31件42人（各級毒品約1千7百餘公克）、詐欺7件9人、洗錢防制法3件3人、組織犯罪2件3人、槍砲1件1人（查扣槍枝1枝）、妨害自由1件1人、竊盜2件2人、傷害5件5人、殺人未遂1件1人、賭博1件4人、各類通緝犯35人、公共危險7件7人。

新北市警局強調，公權力不容挑釁，若有黑道幫派於轄內從事不法，絕對全力偵辦，並向上溯源為首者及幕後涉及之幫派組織，提報治平專案以組織犯罪移送，貫徹「幫派零容忍」。