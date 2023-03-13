李沛旭（右）穿透視裝與夢多合照。（宜辰整合行銷提供）

夢多主辦的「夢想盃」健身大賽去年首度登場就獲得高度迴響與好評，今年「夢想盃」由耗資500多萬元的「新秀挑戰賽」率先登場，今（12日）在台中國際展覽館舉行，4個組別共330位選手報名參賽，台上台下「肌」情四射，吸引「傻魔王」許家豪、黃沐妍（小豬）、張傑、李沛旭等藝人蒞臨觀賽，小豬更宣布7月將參加第二屆「夢想盃」公開賽。

小豬在夢多力邀下，即將挑戰4個月後的第2屆「夢想盃」，她說：「夢多本來要我比這一場（新秀挑戰賽），但時間太趕了，答應他七月之後，才知道那一場都是魔王級。」「傻魔王」一聽馬上自告奮勇要協助她訓練：「接下來的備賽期，我親自帶你。」小豬今最想觀摩比基尼組的比賽，但又心繫世界棒球經典賽中華隊的表現，她說：「我等一下還要趕去為中華隊加油！」

除了7月的「夢想盃」，小豬年底還要比三鐵，所以她一週七天，健身、游泳、馬拉松、自行車交叉訓練，幾乎沒有一天休息，她說自己「兩天沒運動就不舒服，今天早上先跑了7K才來這裡」，是否在《全明星運動會3》被操出興趣？她說：「其實我進《全明星》之前比現在還壯，當時我要考教練證，比一些教練還強。」她大力讚揚夢多舉辦「新秀挑戰賽」讓更多人願意了解自己的身體，嘗試訓練跟自律，「今天上場的選手都沒有給自己藉口，大家都很棒」。

「南拳媽媽」的成員張傑也到現場觀戰，他說：「很想比啊！非常熱血。」他剛出道時只有50多公斤，健身之後目前體重76公斤，肌肌長大後同性粉絲暴增，但他透露開始健身的原因，是當初跟交往七年的女友分手，很廢、很低潮，想讓自己陽光一點；日子一久，持續健身成習慣，至今已5年，前兩年還參加過自然健美的比賽，今年因「南拳媽媽」回歸推出15年單曲，工作關係不確定是否有時間參加「夢想盃」，但仍會持續保持訓練。

夢多一身帥氣的休閒西裝，以主辦人身份上台致詞，「雖然這場我賠了100多萬，但看到新秀挑戰賽的選手實力都很強，還有很多外國選手，可見『夢想盃』越來越國際化」；他並介紹「傳奇人物」傻魔王上台，因本次冠軍獎盃是由傻魔王親手打造、獨一無二，造型是渾身無敵筋肉的小金人，傻魔王開玩笑說：「因為我自己練不了這麼壯，所以做了一個這麼壯的人，當作目標。」第 2屆「夢想盃」公開賽7月23日在台大體育館熱鬧登場。