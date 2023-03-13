桃園市觀音地區今天晚間9時許，有民眾發現多處電線桿上出現火花，擔心引起火勢或是造成停電，台電公司晚間說明，電線桿上火花經查是沿海地區因鹽霧害影響所造成，經通報受理共有4件，目前均未造成停電，也在晚間10點05分全數處理完畢。

台電公司表示，民眾在觀音地區電線桿上發現火花，經查是是沿海地區因鹽霧害影響，遇長時間氣候晴朗後，鹽分附著在電桿設備上，又逢晚間下毛毛雨，常會造成桿上設備有不正常洩漏電流放電現象，針對這類型的事故，台電公司桃園區處會加強用水清洗桿上設備，避免類似情形再發生。