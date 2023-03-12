美國維吉尼亞大學 ( UVA ) 的科學家們，已經確定了一種很有前途的抗老方法，以清除脂肪的有害副產品，也就是甘油與甘油醛，能夠延長細胞的活力，相當於延緩衰老。

每日科學(Scitech Daily)報導， UVA大學研究員歐洛克博士( Eyleen Jorgelina O'Rourke )的團隊，發現甘油和甘油醛的活性太大，對健康會持續損害，因此清除掉這種脂肪副產品，應該能保持健康。

歐洛克博士說：「我們是依循了一個已得到充分支持的假設：長壽的秘訣是維持新陳代謝。這是個老生常談，核心的作法是通順免疫細胞對老舊細胞的清理，但是我們在實驗的過程中，有了意想不到的新發現，與原先的猜想有些不同，但我們確定它是一種的健康和延壽機制。」

研究隊以秀麗隱桿線蟲（Caenorhabditis elegans）為實驗，這是一種土壤裡常見的微生物，科學界已經熟悉它70% 以上基因的功能，因此開開關關它的基因是很容易的。

歐洛克的團隊原本是要持續啟動線蟲的自噬細胞，但是在操作的過程中，活化了兩種酶。在實驗過程中卻發現，線蟲的健康和壽命提高了 50% ，而自噬細胞數量根本沒有增加。

什麼酶這麼重要? 科學家將這兩段酶命名為 AMAR ，原意是「酒精和醛脫氫酶」，因為它在解除酒精上有很大的作用，但同時，科學家也是刻意取名的，因為AMAR在梵語是「不朽」的意思。總之呢，刺激特定基因adh-1，可以生產更多的AMAR酶，它不只是解酒，也可以防止甘油和甘油醛引起的間接毒性。結果是線蟲活得更長、更健康。

當然，線蟲和人類有極大的差距，因此研究人員又要其他的對照實驗。首先，他們要證實AMAR酶對是否也對哺乳動物有延壽的效果。初期的實驗是對小鼠在禁食與卡路里限制，結果發現，卡路里限制下的哺乳動物，其抗衰老酶的濃度都有所提高。

科學家們因此懷疑，甘油和甘油醛可能是衰老的原因之一，它們的濃度會隨著時間自然增加，因為它們是脂肪的有毒副產品，隨著年齡的增長，我們會儲存更多脂肪，而甘油和甘油醛也會跟著堆積。因此，AMAR 可能提供一種方法，來阻止脂肪衍生物的毒性，除了幫助我們減掉一些額外的體重，也降低了對細胞的傷害。

顯然，自然的手段是健康飲食，少吃多動，自然也有延壽的疾果。但另一方面，科學家也在開發針對 AMAR 的療法的興趣，可能利用補充劑的形式，幫助代謝甘油和甘油醛，或許是一種保持健康、減緩衰老的方法。