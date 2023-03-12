美國大城芝加哥一處民宅日前失火，屋主的妻子與3個孩子陸續傷重不治，一共葬送4條人命。令人鼻酸的是，這個家庭的男主人就是消防隊員，火災發生時他正在值班，獲報後立刻衝回家加入打火行列，卻救不回老婆孩子的性命。這名痛失家人的消防隊員決定捐出妻兒的器官，讓人敬佩感動。

《芝加哥太陽時報》12日報導，這場大火發生在當地時間上周二（7日）晚間9時左右，當時加入消防隊將近3年的消防隊急救員史都華（Walter Stewart）正在值班，獲報時驚覺火災地點竟是自己的住家。消防隊長飛車送他返家加入救火行列，他全力為脫離火場的愛妻執行CPR急救。

美國芝加哥一名消防隊員自家發生火警，妻兒一共4人全數傷重不治。

史都華的老婆與3個孩子送醫，4人傷勢嚴重。7歲兒子8日去世，36歲的妻子9日撒手人寰；到了上周五（10日），9歲女兒與2歲小兒子雙雙不治。一家五口只剩史都華獨活。

芝加哥消防局消息人士表示，史都華已同意捐出4名死亡家人的可用器官，造福其他亟待移植器官的患者，讓愛妻與兒女遺愛人間。

消防局官員說，這場火災起火點在廚房。法醫辦公室說明，史都華的妻子與么兒因吸入濃煙不治。芝加哥的消防隊員工會已為史都華的家人發動捐款。