美女主播吳宇舒外貌亮眼，除了擁有穩健台風，還有清晰口條，專業形象深入人心，親民的她會經營社群平台與粉絲分享生活大小事，吳宇舒2013年與資深媒體人朱凱翔結婚，今日她突然在臉書上宣布已經懷孕5個月，令不少粉絲朋友都驚喜送上祝賀。

東森主播吳宇舒今（12）日在社群平台上報喜：「我承認最近不是吃太飽，也不是三個月不能講…….其實是懷孕五個月了」，她貼出兩張圖片，只見坐在主播台的吳宇舒小腹微微隆起，臉上洋溢著幸福的微笑，她將超音波照與愛寵一起分享，畫面相當溫馨。

貼文曝光後，許多藍勾勾名人都送上祝福，夫妻倆人脈廣，不止有媒體圈的蔡尚樺、曾鈴媛、羅意瑾、王嘉琳、林季瑩等主播祝賀，還有政界名人，台中市長盧秀燕直呼「祝福宇舒平安順產，也歡迎孩子能成為小小台中市民。」，議員鍾沛君也留言「恭喜，一定會像媽咪的（集氣）」。不過吳宇舒今年已經41歲，算是高齡產婦，有粉絲貼心提醒「還是要一切小心」，有人注意到夫妻倆已經結婚10週年「（寶寶）剛好（是）結婚10週年的禮物」，紛紛為她感到開心。

吳宇舒外型亮麗，老公朱凱翔曾是同公司同事，兩人愛情長跑多年，2013年結婚，兩人結婚多年，但都沒有傳出懷孕消息，遭身邊許多人詢問，吳宇舒曾抱怨不喜歡外界頻繁「關心」，認為該舉動不禮貌，如今主動與大家分享好消息，明顯感受到她晉升準媽媽的好心情。