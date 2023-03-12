每個職業都有所謂行情價，但工作內容可能難易不一，就有網友分享緩撞車駕駛的職缺，開出的薪資只有35K，認為危險性高但薪水太少，但其他人看完工作內容後，卻直呼是爽缺，CP值甚至贏過一些傳產業。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享職缺訊息，是某公司誠徵職業大貨車司機，工作內容就是開緩撞車在車禍現場後方警戒，保護警察的安全，不需要搬貨，無任務時可在待命地點休息，薪資則是35000底薪起含勞健退，讓他感慨「這麼危險的工作，薪水只有這樣」。

貼文引起熱議，有些網友認為薪資不夠吸引人，「有大貨車牌照的才不會願意領這種薪水，難怪一直缺人」、「有大車照誰會去領3萬5，去的可能是70歲的大哥」、「能開大貨車，薪水沒那低吧」、「薪資還含勞健保跟勞退，算起來32000左右而已」。

不過也有網友指出，緩撞車駕駛算是爽缺，「其實算輕鬆賺吧，沒任務時就待命休息，總比一堆爆肝工作強吧」「我是職業貨車司機也開過公車，以那個時間休假跟強調不用搬貨，我如果沒有經濟壓力等退休很願意去做」、「我是職業大貨車司機，這個工作雖然錢不多，可是算輕鬆」、「中南部有些大傳產輪三班環境又差工作又緊繃的，勞健保扣一扣搞不好三萬出頭而已」。