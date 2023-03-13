卞慶華一邊伏立挺身一邊親張文綺。（民視提供）

綜藝天王胡瓜主持的外景節目《綜藝大集合》，日前到桃園新屋出外景。節目上，胡瓜邀請93歲的阿嬤跟卞慶華PK，年齡的差距眾人感到不敢置信，並質疑比賽的公平性。只見胡瓜用客語喊指令，93歲會講客語阿嬤從容不迫，讓不懂客語的卞慶華 整個手忙腳亂，而比賽最後阿嬤取得了勝利。

白色情人節將至，節目也邀請5組情侶進行「情侶健身挑戰」，需要伏地挺身親10下，最快在對方連上留下愛的唇印的隊伍獲勝，即可得到約會基金，過程中參加的情侶使出渾身解數，希望得到獎金。

胡瓜派出卞慶華與張文綺挑戰，身為師兄妹關係的兩人不免有些尷尬，張文綺大喊：「我被親可以！但拒拍吻戲的卞慶華應該不願意吧？」沒想到兩人上場挑戰來真的，張文綺躺在床上，塗上口紅的卞慶華在《綜藝大集合》一邊伏立挺身一邊親張文綺，只見滿臉唇印的張文綺害羞說不出話來，讓人臉紅心跳場面讓大家直說：「太勁爆！」