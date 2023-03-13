大陸黑龍江省一名村民近日整修廢棄的民宅，竟在屋樑上發現一副白骨，不僅眼窩超大，上半身還有衣物罩住，看起來就像傳說中的「小矮人」。現場影片曝光後，在網路上引發討論，有人認為應該是猴子或貓咪的骨頭，「頭骨像野貓」、「看外型很像袋鼠」。屋主則表示，該棟房子已許久沒人居住，自己也不清楚。

《鳳凰周刊》報導，黑龍江綏化市一名村民近日整修家中房產，意外在屋樑上發現一副小白骨，該具骨骸保存完整，上半身還有衣物罩住，看起來有點像傳說中的小矮人。屋主提到，這間房子已很久沒人居住，他們之前沒養什麼動物，近日整修才發現白骨，「看起來不像人，但也不像四條腿的動物」。

影片曝光後，至今已累計超過600萬觀看次數，網友紛紛臆測「應該是猴子，跳樑時被欄杆的尖銳物刺死」、「頭骨像野貓」、「看外型很像袋鼠」、「什麼動物眼窩這麼大？」、「水狸或黃鼠狼吧」；也有一些人認為是外星人、遠古生物等。不過，目前骨骸尚未經專家鑑定，因此無法證實其真身。

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