高雄「MLD 台鋁生活商場」是一間結合餐飲、影城、書店、市集、展演廳等多功能，由台鋁公司擴廠改造，至今已營業8年，不過卻有民眾發現，近幾年來人潮愈來愈少，擔心之後會走向關門大吉的地步。對此台鋁在粉專做出回應，掀起討論。

有網友好奇：「台鋁之後會不會收起來？」提到幾年前在高雄工作時，一直很喜歡台鋁，當時也是最強盛的時期，因為覺得很特別，相當值得推薦，還會以觀光客身分帶朋友去逛，然而這1、2年卻開始走下坡，市集沒什麼花樣，現在似乎也沒有了，而且人潮不比當年。

他趁著228連假去逛，晚上吃飽飯的時間，裡面竟只有小貓兩三隻，看著精緻的裝潢和用心布置的選品區，對比逛街的人數一隻手數得出來，讓他不敢相信，坦言不希望收掉，「不知道怎麼走著走著就變成這樣，附近應該有蠻多人流的啊，唉」，為此感到可惜。

對此，「MLD台鋁」在粉專提到被很多人CUE，甚至被指結束營業，趕緊澄清：「那個…PTT鄉民們…沒有要收啦！」引來網友回應，「但是～真的很像快收掉的樣子～想念剛開始的台鋁啊」、「這個經營的人不知道是誰，根本神人，可以把地點超好的地方經營成這樣，一直找一堆超弱文青店+不吸引客人的超冷雜牌店，一手好牌打成這樣，行銷鬼才…每次看到都覺得這真的是特殊性經營天才」。

有民眾連假到台鋁逛街，發現只有小貓兩三隻。（圖／翻攝自MLD台鋁臉書）

不過，外界對「MLD台鋁」熄燈與否仍討論不斷，青年組織《高雄過好日》也在粉專詢問：「MLD台鋁：台灣唯一工廠活化商場怎麼了？」實際到現場觀察後，商場超過12000坪的超大規模，加上每年3000萬的權利金，因此持續虧損，一年要虧上億元，2019年經營商斥資8000萬，進駐3家餐廳，卻在一個月收攤，更爆發跳票危機，之後開始招進各種品牌餐飲櫃位，偏偏遇上疫情。

組織認為，雖然經營團隊的糾紛確實造成營運路線上一些問題，但商場的定位早有失調傾向，原本要同時往文青路線和高價品牌發展，以文化資本創造附加額外價值，但文青的不夠文青、高階的不夠高階，現階段缺點還在，而本來的優點消失，仍未找到新的特色和定位，只讓人覺得品牌定位下滑，不過還是有值得推薦的地方，像是全高雄最大的兒童書店之一、全台唯一工業遺址商場、寧靜的休憩處、有潛力成為夜生活景點。

台鋁發聲明澄清沒有要收店。（圖／翻攝自MLD台鋁臉書）

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