其他國家處理這個就學準備的重大工作，遠遠優於美國。主辦國際十五歲學生閱讀與數學評量計畫的OECD，在二○二○年發表一份針對幼童的試驗性質研究。該研究測驗美國、英國、愛沙尼亞的五歲幼童入學準備度，結果美國小孩在「發展初期閱讀技巧」及「發展初期計算能力」兩項都敬陪末座。

讀過這份早期學習研究後，我很好奇國際評量表上的幾個常勝軍國家，都是如何處理

學前教育？芬蘭就是個顯著的例子，雖然該國近年成績稍微下降，但其教育體系卻令許多國家欽羨，芬蘭的成功故事是許多學術分析的主題，也有充滿亮點的新聞報導。多數芬蘭學生學習良好，教育體系也相當公平。

然而，從前的芬蘭並非如此。在一九五○年，芬蘭的學校表現平平，只有較大城鎮的居民才能讀中學，多數年輕人只接受六、七年正式教育，之後就離開學校，整體識字率很低，職業和技術學校也不多。

那麼，改變是如何出現呢？從一九七○年代開始，各政治派別的芬蘭人都有共識，認為應該要為所有孩子建立優質的公立學校，而這被稱為「芬蘭夢」的想法從未動搖過。他們覺得要達成這樣的夢想，最好的一個做法是「打造世界級的教學力」，力求教師訓練有素、待遇優渥、受人敬重。二十年來，芬蘭學校改頭換面，教師不僅得到尊重，還被賦予權威。

芬蘭不只改革學校教育，還改變針對嬰幼兒的政策。事實上，我很訝異芬蘭兒童是到七歲才接受正式教育。

有些人會說，這就表示七歲以前不是那麼重要。但事實正好完全相反，在芬蘭兒童正式入學前，絕大多數都已進入「嬰幼兒教育及照顧」（Early Childhood Education andCare，簡稱ECEC）體系許多年。ECEC是相當高品質、費用可負擔的幼托制度。

至少有一年ECEC方案是義務教育，以確保所有孩童都做好上學的準備。

甚至在那之前，芬蘭已協助其家長為孩子的大腦發展奠定基礎。芬蘭家長享有支薪育嬰假，薪水優渥得足以負擔孩子一歲前的多數開銷。當寶寶大約九或十個月大時，家長可以選擇公立或私立的ECEC方案，或者在家照顧小孩，如果選擇後者，直到小孩滿三歲之前，家長都可獲得津貼補助。

如果要我猜，我會說芬蘭（至少有一部分）成功的祕訣其實很明顯，從他們的幼兒方案名稱「嬰幼兒教育及照顧」就可以看出。

世上許多國家（當然包括美國）都有由來已久的共識，認為照顧是看顧小孩，而教育是到學校上課，兩者並沒有交集。換句話說，「正式及非正式照顧」與「教育」之間壁壘分明。但是芬蘭並沒有把兩者區分開來。事實上， 他們融合方案的暱稱就是「educare」，美國有些團體（如幼教組織「盡早開展」〔Start Early〕）也採用這個詞彙，一針見血指出符合發展的概念。

想一想，在孩子一、兩歲時，我會讓他們坐在嬰兒車裡，推著他們去散步，沿途我會指認飛翔的鳥兒、呼嘯而過的公車、鄰居遛的大黃狗給他們看。我相信多數父母也都有類似的舉動，至少有空時會這麼做。這樣做是照顧還是教育呢？兩者皆是。

(本文摘自《打造同村共養父母國》/親子天下)

【內容簡介】

2022年台灣出生人數僅13.8萬創下新低！

即使政府積極推動婚育政策，台灣出生率仍居全球之末。

為何許多人不願生？當前父母遇到什麼困境？

‧雙薪小家庭缺乏親友後援，父母工時長沒時間陪小孩。

‧公共托育資源不足，私立幼兒園難以負擔。

‧雖有陪產假、育嬰留停等福利，但企業無儲備人力，員工陷入家庭＆事業兩難。

‧育兒經濟負擔重，各縣市不斷加碼育兒津貼，對父母來說卻杯水車薪……

寶寶大腦發展從出生第一天就開始，為何這麼多父母卻有心無力？

世界級小兒外科醫師丹娜．蘇斯金（Dana Suskind）醫師，曾在暢銷著作《父母的語言》書中指出，「親子對話」能開發寶寶大腦、奠定學習能力，然而她在推動過程中發現，許多父母承受著照顧嬰幼兒重擔，良莠不齊的幼托機構、忽視嬰幼兒的教育體系、工時過長沒有彈性⋯⋯

使他們沒有足夠時間與財力撫養小孩，更別說有品質的陪伴！

這與台灣當今少子化、撫養費用高昂、優質幼托機構難尋的現象極其類似！

怎麼辦？

打造友善育兒社區，邁向同村共養父母國！

尤其值得注意的是，許多孩子因錯過大腦發展關鍵期，影響日後學習發揮，這不只是父母的遺憾，更是整個社會的人才損失。

蘇斯金醫師企圖為所有父母與孩子找到解方，她訪問了多組家庭，並參考各國各地具啟發性的育兒制度，從家庭政策、幼托、教育、醫療、企業等層面提出可行方向，呼籲我們共同打造以育兒為中心、重視嬰孩大腦發育的「父母國」，讓每個孩子都能打穩基礎，有機會實現潛能！讓每位家長不再孤軍奮鬥，當個快樂的爸媽！

【本書特色】

1.以大腦科學為本的教養法

根據大腦科學證明早期語言環境的重要性，所有父母都可掌握3T原則（全心全意、多說有益、雙向互動），孕育0-3歲寶寶大腦，奠定日後的學習力。

2.從育兒歷史尋找問題根源

回顧過往的教育制度、育兒歷史與教養觀念，梳理出幼兒教育與家庭政策何以被長久忽視，以及從中帶給現代育兒的啟示和解方。

3.真實記錄育兒遇見的困境

蘇斯金醫師採訪與追蹤數個家庭，也包括她自己的經驗，有的父母身陷貧困、流離失所；有的父母辛苦兼顧工作和育兒；有的家長尋尋覓覓，想找到高品質又能負擔得起的幼托環境……

這些父母是如何度過育兒難題？

他們面對的種種挑戰，正是現代父母的縮影，也是今日少子化須解決的課題。

4.以育兒為中心的政策方向

社會如何確實成為父母的支持？

作者提出從教育、幼托、醫療、企業四大方向，拆除「學齡前」與「學齡後」壁壘，教育從第一天就開始，建立更多可負擔的高品質幼托，開發嬰幼兒時期發展課程。

企業主推行有彈性、友善育兒的職場文化，利用產科、診所成為推廣「Tune in、Talk More、Take Turns」的3T原則第一站，並做為連結社福的橋梁。

【適讀對象】推薦給──

‧幼教與早期教育工作者、制定者：

書中提出了大腦研究及相關幼教政策，有助了解教育的關鍵期在於早期語言環境，將0-3歲納入教育連續體系之中。

‧家庭政策的工作者、制定者：

社會如何支持父母養育小孩，接住每個家庭？本書記錄各種經典的家庭案例，顯示每個家庭的困境與解決方向，為台灣的友善家庭政策提供參考。

‧每位重視孩子未來的爸媽、關心家庭與教育的公民

書中所介紹的每個家庭，也許正是你我身邊家庭的寫照！這世界上有許多父母在為孩子辛苦努力著，而我們可透過公民之力呼籲社會，建立一個同理與支持家長的「父母國度」，讓大家對生養有盼望、有信心！

【作者簡介】

丹娜．蘇斯金（Dana Suskind）

丹娜．蘇斯金醫師是「三千萬字計畫早期學習+公共衛生中心」的創辦人與共同負責人、兒科人工耳蝸植入計畫的負責人、芝加哥大學外科與兒科教授。蘇斯金醫師發表在科學期刊上的文章超過四十五篇，著有《父母的語言：3000萬字，給孩子更優質的學習型大腦》。她是美國兒科學會的會員，也是嬰幼兒協會（Council on Early Childhood）的成員。她的研究與成果獲得諸多媒體注目，包括《紐約時報》、《經濟學人》、《富比士》、NPR、蘋果橘子經濟學（Freakonomics）podcast節目。

莉迪亞．丹維斯（Lydia Denworth）

莉迪亞．丹維斯是得獎科學作家，也是《科學人》（Scientific American）的特約編輯。她是幾本科普書的作者，包括《友誼》（Friendship: The Evolution, Biology, and Extraordinary Power of Life’s Fundamental Bond）和《聽見你的呢喃》（I Can Hear You Whisper: An Intimate Journey Through the Science of Sound and Language）

【譯者簡介】

謝儀霏

師大翻譯所畢，譯有《挺身而教》、《統合心智》等書。