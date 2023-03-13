在周圍的同事身上，我也見到我們是如何認同並接受這些觀念。醫學界的女性壓力特別大，即使拿二○一七年來說，醫學院學生半數以上是女性。根據我自己的經驗，我知道醫生養成不易，過程艱辛，需要多年訓練和長時間工作。我和多數女性住院醫師一樣，因為工作壓力而延後生小孩的時間。很多住院醫師只休兩週產假就回來上班了，因為她們覺得再休下去會對職涯造成傷害，或是給同事帶來負擔。

在一個研究中，超過八○％婦產科主任醫師認為，實習醫師若生小孩，表現會比較差。（這話竟出自將寶寶帶來世上的資深醫師之口！）二○一九年有份研究指出，在結束訓練六年內，幾乎有四○％女性醫師不是兼職工作，就是離開職場，主要是因為工作和家庭的衝突。這對醫界和社會是多麼大的損失啊！竟讓這些受訓多年的女性自認無法兼顧工作與親職。

在「三千萬字計畫」，我的同事每天都埋首於父母與嬰幼兒互動的重要性當中，但他們也一樣擔心請假去生小孩。

丹妮．勒文（Dani Levine）有一天嚴肅的問我：「開完會後你有時間跟我聊聊嗎？」我聽得出她語氣中的不安。丹妮是傑出、年輕的發展心理學家， 負責執行我們的SPEAK研究計畫。開會時，我察覺到自己有點焦慮，內心的媽媽角色一直很擔心她：「她生病了嗎？出了什麼麻煩嗎？」最後開完會，就剩我們兩人獨處。

「丹娜，我有消息要宣布……我懷孕了。」

我高興得大笑出來。

「『三千萬字計畫』家庭又要有新成員了！」我大叫。

丹妮後來跟我說，她很怕告訴我懷孕的事，而我的反應讓她鬆了一口氣。六個月後，她產下一名漂亮的小女娃，臉頰和吉納維芙一樣胖嘟嘟的。我們討論她部分時間回來工作的細節，這樣她就有多些時間陪小寶寶瑪蒂。丹妮正慢慢回歸職場，這樣很棒。

我一方面很訝異，怎麼有人會覺得我對小寶寶的消息，會有「開心」以外的反應呢？另一方面其實也能理解。我知道為何對某些機構來說，產假會引發焦慮勝過開心。進行「三千萬字計畫」很像經營一家小公司，丹妮的工作只有她自己負責，長期產假就表示其分內工作會完全停擺。這一次，我們早在丹妮懷孕前不久，已聘請一位才華洋溢的博士後研究員卡羅琳娜，訓練她在丹妮請假期間代理相關工作。然而，若在「三千萬字計畫」宣布懷孕的消息都讓人如此焦慮，可以想見在較不友善的公司裡會面臨什麼結果。

我們常環顧四周，以為其他人已經想通了，這樣根本沒用。當孩子還小時，我忙著外科手術和創立「三千萬字計畫」，大家都會問：「你是怎麼辦到的？」忙碌的職業婦女常被問到這問題。我的答案（我認為多數人也有相同答案）是：有很多看不到的勞力付出，讓我的生活能順利運作。簡言之，我有幫手，而且為數眾多，不只是永嘉，還有保母、家事管理員、我媽、我爸及很多人。沒有人是神力超人，可以輕鬆維持工作和生活的平衡；我們都只是凡人。一旦承認這點，並且認清某些人有較多資源能解決問題，有些人則是其家庭唯一擁有的資源時，我們才算英雄。社會學家潔西卡．卡拉爾科（Jessica Calarco）說得好：「別的國家有社會安全網，美國有女性。」

疫情期間改成遠距工作和上學，維持工作和家庭平衡的挑戰因此再清楚不過。我們絕對不能再走回頭路。

(本文摘自《打造同村共養父母國》/親子天下)

【內容簡介】

2022年台灣出生人數僅13.8萬創下新低！

即使政府積極推動婚育政策，台灣出生率仍居全球之末。

為何許多人不願生？當前父母遇到什麼困境？

‧雙薪小家庭缺乏親友後援，父母工時長沒時間陪小孩。

‧公共托育資源不足，私立幼兒園難以負擔。

‧雖有陪產假、育嬰留停等福利，但企業無儲備人力，員工陷入家庭＆事業兩難。

‧育兒經濟負擔重，各縣市不斷加碼育兒津貼，對父母來說卻杯水車薪……

寶寶大腦發展從出生第一天就開始，為何這麼多父母卻有心無力？

世界級小兒外科醫師丹娜．蘇斯金（Dana Suskind）醫師，曾在暢銷著作《父母的語言》書中指出，「親子對話」能開發寶寶大腦、奠定學習能力，然而她在推動過程中發現，許多父母承受著照顧嬰幼兒重擔，良莠不齊的幼托機構、忽視嬰幼兒的教育體系、工時過長沒有彈性⋯⋯

使他們沒有足夠時間與財力撫養小孩，更別說有品質的陪伴！

這與台灣當今少子化、撫養費用高昂、優質幼托機構難尋的現象極其類似！

怎麼辦？

打造友善育兒社區，邁向同村共養父母國！

尤其值得注意的是，許多孩子因錯過大腦發展關鍵期，影響日後學習發揮，這不只是父母的遺憾，更是整個社會的人才損失。

蘇斯金醫師企圖為所有父母與孩子找到解方，她訪問了多組家庭，並參考各國各地具啟發性的育兒制度，從家庭政策、幼托、教育、醫療、企業等層面提出可行方向，呼籲我們共同打造以育兒為中心、重視嬰孩大腦發育的「父母國」，讓每個孩子都能打穩基礎，有機會實現潛能！讓每位家長不再孤軍奮鬥，當個快樂的爸媽！

【本書特色】

1.以大腦科學為本的教養法

根據大腦科學證明早期語言環境的重要性，所有父母都可掌握3T原則（全心全意、多說有益、雙向互動），孕育0-3歲寶寶大腦，奠定日後的學習力。

2.從育兒歷史尋找問題根源

回顧過往的教育制度、育兒歷史與教養觀念，梳理出幼兒教育與家庭政策何以被長久忽視，以及從中帶給現代育兒的啟示和解方。

3.真實記錄育兒遇見的困境

蘇斯金醫師採訪與追蹤數個家庭，也包括她自己的經驗，有的父母身陷貧困、流離失所；有的父母辛苦兼顧工作和育兒；有的家長尋尋覓覓，想找到高品質又能負擔得起的幼托環境……

這些父母是如何度過育兒難題？

他們面對的種種挑戰，正是現代父母的縮影，也是今日少子化須解決的課題。

4.以育兒為中心的政策方向

社會如何確實成為父母的支持？

作者提出從教育、幼托、醫療、企業四大方向，拆除「學齡前」與「學齡後」壁壘，教育從第一天就開始，建立更多可負擔的高品質幼托，開發嬰幼兒時期發展課程。

企業主推行有彈性、友善育兒的職場文化，利用產科、診所成為推廣「Tune in、Talk More、Take Turns」的3T原則第一站，並做為連結社福的橋梁。

【適讀對象】推薦給──

‧幼教與早期教育工作者、制定者：

書中提出了大腦研究及相關幼教政策，有助了解教育的關鍵期在於早期語言環境，將0-3歲納入教育連續體系之中。

‧家庭政策的工作者、制定者：

社會如何支持父母養育小孩，接住每個家庭？本書記錄各種經典的家庭案例，顯示每個家庭的困境與解決方向，為台灣的友善家庭政策提供參考。

‧每位重視孩子未來的爸媽、關心家庭與教育的公民

書中所介紹的每個家庭，也許正是你我身邊家庭的寫照！這世界上有許多父母在為孩子辛苦努力著，而我們可透過公民之力呼籲社會，建立一個同理與支持家長的「父母國度」，讓大家對生養有盼望、有信心！

【作者簡介】

丹娜．蘇斯金（Dana Suskind）

丹娜．蘇斯金醫師是「三千萬字計畫早期學習+公共衛生中心」的創辦人與共同負責人、兒科人工耳蝸植入計畫的負責人、芝加哥大學外科與兒科教授。蘇斯金醫師發表在科學期刊上的文章超過四十五篇，著有《父母的語言：3000萬字，給孩子更優質的學習型大腦》。她是美國兒科學會的會員，也是嬰幼兒協會（Council on Early Childhood）的成員。她的研究與成果獲得諸多媒體注目，包括《紐約時報》、《經濟學人》、《富比士》、NPR、蘋果橘子經濟學（Freakonomics）podcast節目。

莉迪亞．丹維斯（Lydia Denworth）

莉迪亞．丹維斯是得獎科學作家，也是《科學人》（Scientific American）的特約編輯。她是幾本科普書的作者，包括《友誼》（Friendship: The Evolution, Biology, and Extraordinary Power of Life’s Fundamental Bond）和《聽見你的呢喃》（I Can Hear You Whisper: An Intimate Journey Through the Science of Sound and Language）

【譯者簡介】

謝儀霏

師大翻譯所畢，譯有《挺身而教》、《統合心智》等書