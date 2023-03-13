寶璣Breguet是篆刻時間的工藝家，是將歲月賦予生命的求道者，隨著師傅手工雕琢出錶面雕花，鏡面映射出無數成就者的豐功偉業，旋轉的陀飛輪優雅地跳舞，傳頌著人類對歷史的無限敬意，當新古典主義試圖用指針劃出奇蹟，我們從時間的過客道別，升格為前瞻未來的尋覓客。3月17至23日將於台北101舉辦「The Art of Breguet寶璣與藝術期間限定店」，如果你和未來有個約定，絕不能錯過這場久負盛名的期間限定店。

畫家漢斯．艾尼以現代象徵主義的巧腕完成曠世巨作《測量時間的哲學》，將寶璣創始人阿伯拉罕-路易．寶璣先生置於畫面中央，呈現出創始人到品牌的藝術、哲學、歷史及代表性。寶璣先生不僅是出類拔萃的製錶師、工藝家與科學家，更以設計師的身分翻轉當代美學，成為腕表領域的新古典主義領導者，這份前衛與當代盛行的巴洛克、洛可可風格截然不同，以理性的角度形塑簡潔洗練的工法，重新演繹古典主義並帶往全新高度，成為嶄新藝術的時代先鋒。

阿伯拉罕-路易．寶璣先生於1775年創立寶璣，並被譽為有史以來最偉大的鐘錶製造商與現代製錶之父，引領先驅的發明包含陀飛輪、恒定擒縱機構、降落傘避震裝置、音簧及寶璣游絲等工藝技術。自創立以來，便以獨樹一格的設計引人入勝，隨後於不同國家開設精品店；自1990年起，寶璣成為Swatch Group的一員，在尼古拉斯．海耶克先生的領導下，從瑞士汝山谷的總部再出發，展望兩個半世紀未間斷的製錶歷史，同時拓展品牌活力與全新技術。

機刻雕花面盤下方是芝麻鍊裝置，與之相對的則是超大的陀飛輪。圖為BREGUET Tradition Tourbillon Fusée 7047 (寶璣提供)

248年持之以恆的製錶鑽研，寶璣以7大項代表性標誌廣為人知，例如在末端設計為簍空偏心月形的指針，在美感與辨識度找出絕佳平衡的藍調，「寶璣指針」擁有一眼即識的效果；「寶璣數字」則影響了碗錶界的設計，轉捩了1783年以羅馬數字為主流的市場，圓潤、流線型的字體成為一種跨時代的時標象徵；「機刻雕花」則是1786年開始由寶璣大師實踐於懷錶的花紋設計，在各式各樣的扭索紋中看見細節與工匠的靈魂。

「錢幣飾紋」即為寶璣手錶側邊的細節，能夠從深刻與整齊的坑紋中發現經典魅力。圖為Classique Grande Complication 5349 (寶璣提供)

「錢幣飾紋」即為寶璣手錶側邊的細節，能夠從深刻與整齊的坑紋中發現經典魅力；「隱藏式簽名」則是寶璣品牌從1795年開始的策略，防止品牌遭人仿製，利用特殊角度與光線斜射錶面，能看見「Breguet」若隱若現的簽名保證；「獨立編號」呈現了時代的傳承，認為每副寶璣製錶都展現不同凡響的工藝，每枚時針均帶有獨立的製作編號，讓收藏家確定出處且流傳後世；「焊接式錶耳」以螺絲將錶帶固定於焊接於錶殼上的錶耳，是寶璣製錶中代表性強烈，且相當古典的設計。

「寶璣指針」擁有一眼即識的效果，在末端設計簍空偏心月形的指針，在美感與辨識度找出絕佳平衡的藍調。圖為Classique Grande Complications 5367 (寶璣提供)

在眾多別具雅致的設計中，寶璣「陀飛輪」的發明無疑是最複雜且最具代表性的結晶，也是製錶界中舉足輕重的跨時代產物，並於1801年申請專利，直到1805年才得以量產。「陀飛輪」被視為人類克服重力影響，利用旋轉抵消地心引力，進而讓手錶邁向精準的歷史關鍵，其原理將擺輪、游絲、槓桿、擒縱輪與其他易受重力影響的機構固定於一個框架，在每分鐘360度的持續旋轉，誤差被相互抵消，實現矯正作用，最終讓組件達到精準的巔峰。

「陀飛輪」是歷史上無可取代的技術，其複雜性也展現出藝術光輝，精巧猶如一個迷你宇宙，規律的秩序收束於手腕間，象徵配錶人的自律和追求。如今，技術與藝術昇華為哲學精神，「陀飛輪」是拓展未來的心臟，我們自詡為時間的開拓者，與指針前進與共，書寫下一刻傳奇。

「陀飛輪」被視為人類克服重力影響，利用旋轉抵消地心引力，進而讓手錶邁向精準的歷史關鍵。圖為Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5377 (寶璣提供)

寶璣和藝術密不可分，2022年正式與Frieze藝術博覽會合作，陸續在5個國家藝術展羅列匠心獨運的作品，包含Frieze倫敦藝術展、Frieze大師展、Frieze紐約藝術展、Frieze洛杉磯藝術展及Frieze首爾藝術展，展覽持續至2024年；今年將率先在2023年5月15日至22日於紐約曼哈頓The Shed文化中心4樓舉行，寶璣同時也將出席Tisch Skyline活動，分為來賓專屬、預展與主展等3個時段，邀請訪客蒞臨第五大道699號的首間寶璣紐約專門店，一探寶璣的萬千奧秘。

寶璣在Frieze的五個國際藝術展上都會呈獻一件與藝術家共同創作的作品。(由Da Ping Luo提供)

Frieze藝術博覽會以前衛、創造性和創新精神，取得世界當代文化領先者的地位。該博覽會受寶璣品牌青睞，兩者如同2種齒輪齧合，向世界嶄露不朽的工藝精神。寶璣行政總裁Lionel a Marco表示，寶璣一直關注藝術世界，從創始人創造新古典主義並啟發現代製錶，工匠們也源遠流長地延續錶盤與錶芯的精妙，本次與Frieze展覽持為合作夥伴，能充分展現現在與未來的人才，對此深感榮幸。

Frieze商務總監Emily Glazebrook表示，很高興能與寶璣成為全球合作關係，並一同首次展出巴波羅．布朗斯坦藝術家的委約新作。寶璣與視覺藝術頗有淵源，也同樣重視創新、創意與品質。本次合作的巴波羅．布朗斯坦擅長將前工業時代的發明以巴洛克藝術風格呈現，特別在機械裝置進行主題創作時，能以獨特的自我表現完成作品，寶璣恰好打破當代製錶風潮，開創新古典主義的美學，該風格現在仍是寶璣屹立不搖的標誌性特色。

【The Art of Breguet寶璣與藝術期間限定店】

時間: 3月17日-3月23日

地點: 台北101