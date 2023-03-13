經過八次暴力升息，美國Fed基本放款利率拉升到四．五～四．七五％的區間，市場上正密切關注三月升息到底應該升一碼？或兩碼？面對元月ＣＰＩ六．四％，不如市場預測，ＰＰＩ六％，也比市場期待高，核心ＣＰＩ五．五％，及核心ＰＣＥ四．七％，這些數字都指向三月必須升二碼，連美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）也認同升兩碼。

美元若強 股市不妙

三月七日Fed主席鮑威爾到國會聽證表示：最新的經濟數據強於預期，這表明利率的最終水準可能高於之前的預測，他認為將通膨降到二％的過程，還有很長的路要走，可能會很坎坷。鮑威爾這一席話說出，全球金融市場立刻出現變化，本來開高的美股立即快速走低，終場道瓊指數大跌五七四．九八，費半、Nasdaq全線下跌，本來走高的歐洲股市也向下殺低，而最敏感的指標是美元。

美元指數從一○四．一二三快速攀升，收盤是一○五．六二一，美元走高，全球股市立即籠罩在巨大賣壓中，從去年九月二十八日美元指數到一一四．七七八觸頂折返以來，回檔給全球股市帶來彈升空間，美元指數在一○○．八二止跌，在通膨下降不如預期的情況下，美元指數再度穩步趨堅，全球股市也漸漸浮現壓力，現在美元指數到了一個關鍵轉折的位置，年線在一○五．七九，這是未來市場重要多空分水嶺，如果站上年線，全球股市恐怕不會太平順。

而台幣走勢與美元連動，去年美元指數到達一一四．七七八的時候，新台幣急貶到三二．三三五，今年元月美元回跌到一○○．八二，台幣也回升到二九．六五八，如今台幣又回貶到三○．六四五，美元指數的重要關卡在一○五．七九，台幣的年線在三○．三二，這是一個多空轉折，台幣站在三○．三二以上是相對弱勢。

進入三月，全球的焦點都在Fed到底升一碼？或升兩碼？感到焦慮，但從另一個角度來看，美國暴力升息八次，升了十八碼之後，升息循環已入尾聲，即便三月升息兩碼，利率水平拉升到五～五．二五％的區間，市場已在消化這個利空，不過升息是兩面刃，美國是最大負債國，利率居高不下，美國將承受最大壓力。最近葉倫與鮑威爾不同調，可以看出美國財政部壓力加大，到去年底為止，日本政府已減持美國國債二二七七億美元，中國也減持二○一八億美元，中國美債部位降到八六七一億美元，已是十二年新低。而日本持有美債部位也降到一．○七六三兆美元，兩大美債大國過去一年都減碼逾二千億美元，美國財政部的壓力正與日俱增。

因此，升息是對抗通膨必要手段，但如果用力過猛，美國自身的壓力比誰都大，而即便今年三月升兩碼，利率站上五％，這個時候對市場將帶來十分顯著的影響，這其中有三個要點值得大家注意，一個是從一九八○年以來的四○年降息循環變成升息循環。

從離岸外包到友岸外包

一九八○年雷根時代的沃克（Paul Volcker）將利率拉升到二○％，之後利率且戰且走，大多數時間都在降息，最後落在○～○．二五％，這是全球大印鈔票的年代，資金借貸幾乎不要成本，從現在開始，資金成本愈來愈昂貴，企業經營壓力會加大，過去房市、股市、債市的無限量資金行情不再，尤其對利率最敏感的房地產可能會重傷害，股市的投機力也會減弱，這時候，如果實質回報率沒有逼近五％，恐怕難以成為市場的好標的，這一次年報，大家必須把它當成是企業一次全身總體檢的機會。

二是從離岸外包到友岸外包，用中文字來看，只是一個「離」跟「友」的差別，但差一個字就差很多，過去企業只要考慮低成本生產基地就可以，現在供應鏈要放在友好國家，安全成了重要考量，最近歐美國家都在封殺抖音，德國也表示要禁止華為設備，加拿大總理警告中國不要干涉加拿大內政，這個世界慢慢形成民主與集權對峙的局面，而供應鏈轉移，也是通膨升溫的主要原因。

三月Covid-19改變產業脈動，疫情肆虐下的三年，很多產業都受到重創，像航空、餐飲、旅遊幾乎凍僵，但是數位轉型、半導體、貨櫃航運、自行車產業卻是盛況空前，像自行車業創空前佳績，貨櫃三雄去年賺一年是歷年的總和，這是不可思議的世界，現在疫情進入尾聲，這個世界正好倒轉過來，過去很慘烈的慘業，如今都大好，台股的餐飲股，例如雲品漲到一一○．五元，寒舍到六五元，市值衝高到六○億，雲品幾乎到一○○億，這種飯店股市值大增，市場上立刻有人想到生產減速器的台灣精銳擁有一○○％的日月千禧股權，股價也開始受到注意。

檢視基本面三大要素

精銳生產精密型行星式減速機，去年一整年平均毛利率高達五○．七五％，ＥＰＳ十四．四七元，配十元現金，當初以每股二○○元上市，之後從未受到市場注意，這次棒球經典賽盛會，以台中為基地的日月千禧格外受到矚目，有了好的本業，加上一○○％的日月千禧，終於被市場發現。

全球面臨的通膨壓力，一方面也是因為Covid-19造成的產業斷層壓力，很多產業在疫情重創中大裁員，後來員工轉業，像機長、空服員轉換跑道，受到疫情解封，到處都缺人，必須提高薪水增加人手，貨櫃航運運價因塞港而暴漲，如今全球貿易量下滑，貨櫃航運運價一次大跌逾八○％，這正是盛極否來，與否極泰來的寫照，也反應在未來選股之中。

未來這一周，是上市櫃公司財報公告日，也是公布二月營收的密集時刻，都會對股價造成影響，大家可以利用財報揭露完整檢視一下個股基本面，一個是營業利益，一個是毛利率，一個是配息率。在利率高升的環境下，企業經營壓力會比過去大，這時候企業給股東的回報格外重要，像是華新去年淨利一九三．五二億元，創了歷史紀錄，ＥＰＳ五．一九元，但配出一．八元現金，只比二○二一年稍高，股價在股利揭曉的三月一日立刻殺到跌停。股價平穩的遠東銀三月三日下跌三．八一％，原來配息剩下○．四一元，過去遠東銀都是現金加股票，如今股利縮水，股價立刻下殺，可見配息政策牽一髮動全身，短線操作的人可以不必在乎配息，但長線投資的人一定要留意美國升息往五％方向走，未來投資選股必須務實，千萬不可務虛，像很多生技股股價都在五○○元上下，如果長年沒有營業額，沒有盈利，像浩鼎、基亞的股東套在高檔，恐怕永遠解套無望。

還有經營者形象不佳的也要留心，像宏達電經營者一再告訴大家明年一定會賺錢，但宏達電從一三○○元跌下來之後，除了二○一八年賣資產賺錢，每一年都賠大錢，去年又虧損三四．一億元，王雪紅每年都說「ｈＴＣ營運會愈來愈好」，但支票一直沒有兌現！林學圃逝世後的南港輪胎虧損十．二億，ＥＰＳ是負一．二三元，我記得兩年前去參加Discovery的東方明珠首映典禮，林學圃說二○二二年南港會賺超過一個股本，東方明珠推案大賣，可是南港輪胎還沒有受益。（全文未完）

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