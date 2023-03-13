台灣二二年進出口總量創下歷史新高，桃園航空城計畫持續進行，有助航空、倉儲與運輸業者擴大規模，未來營運成長可期。

縱然歷經疫情肆虐，台灣進出口總量卻在二一年出現將近三成的跳升，且在全球貿易衰退的二二年，雖然出口自三月起逐月衰退，不過全年再創歷史新高相當難能可貴。在美中貿易戰後，對中國進出口總量持穩，然對美國、日本、歐洲與東協全面性成長，尤其美國與東協相對明顯，對中國貿易依存度下降。

進出口除了海運之外，如電子、生技或較具有時效性的商品，對於空運的倚賴度高，在疫情期間雖然出國與入境的人數變少，不過卻可以看到第三航廈正如火如荼興建中，台灣在美中對抗下戰略地位更加重要，桃園機場除了可結合台北港與廣大腹地外，搭配國道二號、機捷、高鐵等，發展程度具高競爭力。

榮運海空物流一條龍

一一年四月行政院核定台灣桃園國際機場園區綱要計畫，一二年正式啟動，根據規畫總面積共計四五六四．二六公頃，優先產專區劃分為九處基地，以發展航空輔助、智慧車輛、國際物流、生物科技、綠色能源、雲端運算等六大產業為目標，至二二年其中七塊基地已順利標出，且招商率將近八成，整體投資規模超過二○○億元。

航空城主要建設為機場與專用區，包含第三航廈客運站區、第三跑道、貨運站區與航機維修區，預估在三○年客運量將達六○○○萬人次、貨運量在四五○萬噸以上，華航、長榮航與星宇航空是當然的主角；此外，空、陸運輸與倉儲如榮運、嘉里大榮與遠雄港。

在集團規劃下，榮運取得長榮物流超過九成股權，長榮物流業務類似承攬，為榮運業績成長重要動能，去年起已反應在營收與獲利上，與集團交叉持股則具有可觀潛在利益，雖然處分機會低，不過股息是穩定的收益來源，而極具處分潛力的則是南崁貨櫃廠土地約七．五萬坪，可開發逾四萬坪，市值至少三○○億元，然開發時間表仍未定。

榮運另一個讓營運跳階後持穩的關鍵，為去年第二季完工的大園物流園區，鄰近竹圍漁港，占地二八○三四坪、辦公室與倉儲棟總樓地板面積為三九八三一坪，距機場兩公里、台北港十五公里，地理位置優越，其中倉儲棟已全數招商完成，未來將整合長榮物流海、空運承攬業務，提供客戶物流一條龍服務。（全文未完）

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