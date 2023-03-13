2020年底開幕的「微間素生Mi-Kan Studio」位於樹林、板橋交界處，鄰近樹林車站，是間很有溫度與態度的古厝咖啡，成為老屋咖啡控爭相朝聖的藝術下午茶空間。
工作室主人王法鈞本身從事室內設計，這處古厝在其匠心巧手下，修舊如舊，再加上現代建築與藝術元素，引進自然天光與綠意植栽，從原待拆除的廢墟，華麗變身為設計與咖啡館結合的複合工作室，結合建築、空間、藝術、咖啡、甜點，希望藉由咖啡讓人們了解到設計、生活其實可以很簡單，重點是要用怎樣的方式去活出屬於自己的細節。
微間素生的甜點時常更換，以當季旬食入饌，甜點皆為手工現做，美味與美感兼具，世界越快，心則慢，美好食光值得靜心等待。樹林囝仔王法鈞覺得，「咖啡和生活很像，都蘊含前中後韻。」他提到「微間素生」的前世歷經豬寮、雜貨店、茶肆的歲月，遺留下各種建築形式和古董，像是不同形狀的窗戶、阿嬤的紅眠床，以及他在做設計案子時蒐集到的老物件，喚起不同年齡層的回憶，與在地人的生活做聯結。
【美味小祕訣】
甜點蛋糕製作以當令旬食、新鮮食材為主，每天採買當季水果，呈現每一季的特色。好食材是美味基本，嚴選法國、日本等原料，果醬、奶酪等皆不假手他人， 手工自製。
店家資訊
微間素生
地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號
電話：02-8687-3713
FB：微間素生 Mi-Kan Studio
時間：13:00-21:00（週四休）
（本文摘自《行遍天下3月號363期》）
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