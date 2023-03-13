台灣與馬祖之間的海底電纜上月接連兩次遭中國大陸船隻勾斷，讓馬祖人無法上網如同孤島，也是史上最長時間斷網，幸好中華電信緊急擴充微波容量，才解燃眉之急。華府智庫研究員警告，這是大陸在演練如何切斷全台網路。美媒報導，部分馬祖民眾為了自救，顧不得與大陸毗鄰的威脅，直接購買大陸SIM卡上網，當地旅店老闆直言，馬祖人相當務實，大家知道「意識形態不能當飯吃」。

華盛頓郵報報導，馬祖網路斷訊的原因眾所周知，因為大陸漁船無處不在，在過去五年，島上兩條海纜被扯斷了27次，但這次情況不同，馬祖第一次面臨如此長時間斷網，讓居民回到過去沒有網路的日子。2月2日、2月8日被大陸漁船和貨輪損壞電纜，迫使他們面對台灣網路基礎設施成為大陸攻擊目標，馬祖生活情況變成怎樣呢？

由於沒有網路，馬祖過去1個月島上居民幾乎透過李翠雲（Li Tsui-yun）的手機店上網，南竿每個人都出現在她的店裡，有阿兵哥打電話給家人、孩子們寫作業、旅館老闆查看線上房客預訂等。

馬祖昔日是戰地前線，距離大陸福建省最近海岸僅6英里（約9.6公里），目前島上有14000人居住，這裡原是戒備森嚴的離島，如今隨處可見時尚咖啡館和旅館。

擁有六家旅店和餐館的老闆表示，持續性斷網讓他的生意比去年同期掉了約5成。在北竿機場經營旅館的老闆王元松說，最慘情況是電話幾乎沒有響過，即使電話打通也出現噪音，沒有辦法正常溝通。為了防範再度斷網，王元松事先請台灣本島的朋友寄給他預付費SIM卡，為客人提供共享的WiFi 熱點， 雖然訊號微弱到幾乎無法使用，但聊勝於無。

還有一位在東引島經營一家餐館的蔡艷妮也大吐苦水，在網路中斷最糟糕的情況下，看一個十秒的影片要花五分鐘。

報導指出，馬祖與中國大陸毗鄰，雖對當地居民構成威脅，但對許多人來說，身邊的「鄰居」也是實際解決方案的來源，在網路斷線最慘的時候，部分馬祖居民只好使用大陸的SIM卡上網，並找到連接防火牆內大陸手機訊號的方法。

王元松說，「馬祖人相當務實，大家知道意識形態不能當飯吃。」

幾周前，連江縣長王忠銘前往福州訪問，告訴福州官員和中國移動通信集團副董事長，希望馬祖與福建之間能鋪設一條海底纜線。

王忠銘說，雖然雙方已達成協議，但電纜涉及「國家安全」問題，無法由地方層級來決定。他稱「福州基本上已經答應了，只剩下我們政府核准。」

電纜頻繁斷線帶來的問題，除了凸顯台灣網路基礎設施的脆弱性，維修費用也相當昂貴。台灣兩黨官員應提出解決方案，以因應台馬電纜中斷緊急情況。