2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。以現階段來看，民進黨最有可能推舉副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也是勢在必行，國民黨的人選卻遲遲未決定。近日就有一份最新的網路民調指出，有46％的民眾會投給國民黨的「侯友宜」，有31％的民眾會投給民眾黨的「柯文哲」，最後則有21％的民眾會投給民進黨的「賴清德」。

根據《風傳媒》12日在網路節目「下班瀚你聊」中所做出的網路即時投票，對於「若2024真是侯、賴、柯對決，你想投給誰？」，總投票數1334票中，有46％的民眾認為，會投給國民黨的「侯友宜」，有31％的民眾認為，會投給民眾黨的「柯文哲」，有21％的民眾認為，會投給民進黨的「賴清德」。

此投票結束後，網友紛紛留言表示「侯友宜還沒受過檢驗，55開吧」、「藍白本一家」、「可以觀察三月底民調，如果沒大跌，侯還有機會，但如果三月底民調崩掉低於賴的話，那就沒什麼好討論的」、「關鍵侯有沒有料，尤其涉及到兩岸和國際問題，這個是關鍵」、「如果只看國內變化，侯、賴就是五五波」。