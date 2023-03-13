2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定，但新北市長侯友宜的呼聲最高。對此，前立委沈富雄12日就大膽斷言了2024總統大選的結局，「侯友宜會贏2024」，引發討論。

沈富雄12日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「到了投票那一天，國民黨這一次，不管它的光譜有多深、多淺，這些人這一次要民進黨下架的心很強，所以到了明年一月投票的時候，要下架民進黨的心可以克服，現在對侯友宜的講東講西」，沈富雄更強調，「這些都是小事，沒那麼重要，等到國民黨真的非提名侯友宜不可的話，這些小事大家都會把它拋開」。

沈富雄分析，「每次民調出來，就看抽樣的板塊哪個黨比較大，還有看中間選民誰領先」，沈富雄最後更斷言，「如果國民黨加柯文哲的板塊，遠遠超過綠營，這對侯友宜有利；如果中間選民又是侯友宜領先，那就是侯友宜了，侯友宜會贏2024」。