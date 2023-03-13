監察院前院長王建煊8日宣布以無黨籍身分參選明年總統大選，並宣示若當選總統，要在就職兩年內，2025年就讓海峽兩岸和平統一。對此，前立委沈富雄12日就表示「王建煊出來選2024，就是不要讓侯友宜得逞」，甚至沈富雄更用8字來形容王建煊「寧給外人，不給家奴」，引發討論。

沈富雄12日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「王建煊出來選2024，就是不要讓侯友宜得逞，看得懂他的動機的人很少，他現在就是要鼓動對侯友宜不爽的人，意思就是『不用含淚投票』」，沈富雄也提及，「他是第一代來台灣的外省人裡頭，最後一個真統派。沈富雄也提及，「他沒有要一路選到底，他就是要撐到國民黨提名，不要讓侯友宜上來」。

沈富雄更強調，王建煊的行為就是「寧給外人，不給家奴」，沈富雄也指出王建煊的心態，「就算今天非常厭惡獨派，但他寧可民進黨賴清德當選，因為這樣中國大陸有辦法處理，但是國民黨回來了，若侯友宜成為總統了，北京打本土派國民黨一點辦法都沒有，這就是他要死之前擔心的事情」。