監察院前院長王建煊8日宣布以無黨籍身分參選明年總統大選，並宣示若當選總統，要在就職兩年內，2025年就讓海峽兩岸和平統一。王表示，他念茲在茲台灣2300萬人民，現在跳出來就是覺得台灣要完蛋了。對此，前立委沈富雄12日就表示「王建煊的動機就是，盡量不能讓國民黨本土派抬頭，寧可讓民進黨繼續執政」，引發討論。

沈富雄12日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，王建煊說「台灣快完蛋了」是什麼意思？沈富雄認為，他的意思就是「如果一直都是民進黨占優勢的話，他不用擔心『讓民進黨繼續執政』，中國大陸可以治的了民進黨政府；但現在國民黨的本土派起來了，而且很有可能當選，這是中國大陸治不了的」，

沈富雄最後也爆出王建煊的內心動機，「在中國大陸治不了的國民黨本土派治理的台灣，是他受不了的，因此他的動作是在喚醒本來國民黨裡面看不起侯友宜的人，然後他的用意和動機，非常深遠，他每一次的小動作，都是非一般人了解，他這一次的動機就是，盡量不能讓國民黨本土派抬頭，寧可讓民進黨繼續執政」。