一名金門防衛指揮部二膽守備隊的陳姓上兵，9日清晨早點名時「神秘消失」，10日傍晚傳出在大陸找到，據悉該兵穿著救生衣被對岸警員救起。國防部雖第一時間駁斥「逃兵」說法，但仍引發各界疑猜。民眾黨發言人楊寶楨12日在《新聞大白話》節目指出，國防部明知道人就在對岸，卻還要呈現仍在搜救中的態度，不是很荒謬嗎？媒體人黃揚明強調，如果我們國軍證實該逃兵在對岸，表示國軍跟對岸有在互通，不能這樣。

「這件事情其實我覺得可大可小」楊寶楨表示，本來在9日白天消息傳出來，但之後到晚上，國防部就再也沒有消息釋出，差點以為「國防布」又要開始了？到了隔天早上開晨會的時候就在查說，為什麼後續的新聞都沒有？只有說前一天下午5點還沒找到人，到隔天早上都查不到任何新聞，非常神奇。後來就請助理去問國防部，國防部回傳了公開的公告聲明，還停在3月9日沒有更新，就說現在都還在搜救當中，一切都非常扯。

楊寶楨說，直到現在，明明我們都知道人就在對岸，但是他們還要呈現一副「啊我們還在金門搜救當中」，這不是很荒謬嗎？旁邊黃揚明補充：「如果我們國軍證實他在對岸，表示我們國軍跟對岸有互通，不能這樣啊！我們軍方怎麼可以說證實對岸的消息？」

楊寶楨指出，民眾的觀感會覺得說，即便你不能這樣做，官方上你沒有辦法說出口，但大家就會覺得，現在到底是在搞哪齣？我們真正的溝通管道什麼時候能夠暢通？

楊寶楨提到，下週的立院國防部本來就排了一個考察行程，禮拜三(15日)部長邱國正才要做專案報告，本來因為這個金門兵的問題，他們說禮拜一(13日)先來做個專案報告好了，到了快下班的時候，他們又說還是維持原本的議程好了，禮拜一還是去做外面的考察，沒有要做專案報告。

「那我們就很好奇啦，原本不是很積極地想要跟大家做專案報告嗎？」楊寶楨強調，原因是什麼？國防部應該要來講清楚。