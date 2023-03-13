對於美國華府廣播節目著名主持人Garland Nixon近日在推特寫，「台灣快成為太平洋的烏克蘭！」，結果引發行政院長陳建仁、外交部和國防部大動作駁斥是假消息。對此，政論節目主持人錢怡君12日認為，政府反應有點匪夷所思；國民黨智庫執行長柯志恩也說不能理解；前台南市長蘇煥智認為政府回應有點過度；民眾黨台北市議員張志豪也說有點小題大作。

國民黨智庫執行長柯志恩12日在《少康戰情室》說不能理解，為何外交部、國防部要發動這麼大的口氣、非常嚴正駁斥？這就是一條推特，一則完全不需要回應的新聞。

柯志恩認為，「我個人還是覺得跟最近戰爭的氛圍有絕對關聯」，擔心全國民眾誤信這樣訊息，他們非常擔心萬一有人真的相信，是否會對即將到來的國家級選舉有任何副作用？柯志恩強調，這樣過度解讀，會不會讓大家覺得「此地無銀三百兩？」反而造成更大的紛擾？且忽略民眾是有訊息解讀能力和智慧。

不過，民進黨台北市議員趙怡翔稱，Garland Nixon工作對象是來自於俄羅斯國家廣播電台，這是事實，是俄羅斯國家廣播電台自己接露的。Garland Nixon的推特也寫他是以諷刺為出發點（Purveyor of Satire），他在很多影片也強調是在諷刺，不是在敘述具體的事實，但就是會有人相信，造成社會分裂。

前台南市長蘇煥智則說，陳建仁回應的確有點過度、太嚴肅、放大了，這就是Garland Nixon所期待的，炒熱他。民眾黨台北市議員張志豪表示，政府做這樣的回應，有點小題大作，不可思議。

國民黨台北市議員葉元之分析，諷刺也不見得完全不是事實，一定是有事實的基礎，才衍生出諷刺的語句，Garland Nixon講的也是有所本。葉元之解釋，台灣在美中之間沒有做好平衡，太過於成為美國的棋子，導致台灣可能成為犧牲品。而政府為何這麼激烈去反駁？讓人覺得奇怪。

《少康戰情室》主持人錢怡君強調，蔡政府反應有點匪夷所思，用諷刺的方式點出事實，才是最高竿的，也許真的是諷刺，但有沒有可能說出一些事實？值得好好想一想。

前立委郭正亮曾介紹，Garland Nixon少校退伍後，20年在做法律工作，接著轉入媒體，是共和黨的媒體福斯新聞2010到2019年的固定來賓。Garland Nixon目前是ACLU（American Civil Liberty Union，美國市民自由聯盟）的執行董事，是民主黨最核心的團體組織。