民進黨主席賴清德日前在中執會主導通過民進黨版的「大局條款」，稱為了顧及民眾觀感，並要對選民負責，不建議黨籍現任議員轉戰2024立委選舉，但艱困及無現任選區除外，不過，傳出黨內也出現異音。國民黨台北市議員徐弘庭12日在《麥玉潔辣晚報》節目指出，民進黨認為這次大選有機會輸掉，為繼續維持競爭優勢而推所謂誠信條款，一來對國民黨有個議題可操作，二來擋住國民黨的世代交替，讓世代議題留在綠營身上。

徐弘庭表示，賴清德本身就有這麼多落跑紀錄，而且大家不要忘記，去年到底有多少立法委員出來選縣市長？這些人難道都不算落跑嗎？所以為什麼落跑這個議題在今年會突然讓大家感覺到，好像變成一個議題了，最大的原因是什麼？就是你民進黨在操作！

「民進黨操作是為了誰？坦白講就是為了卡侯友宜嘛！」徐弘庭指出，為了國家的制度，如果大家真的認為落跑是一個很嚴重的事情，那以後就把選舉修成全部都同一年選，這樣就不會有重疊的問題了。

徐弘庭提到，坦白講，政治人物也需要生涯規劃，議員做好了，當然有資格去選立法委員；立法委員做好了，當然有資格去選縣市長；縣市長做好了，當然有資格進一步往上，再去選總統。可是這每一個都是差兩年。過去那麼多例子說明，只要你的資歷完整，並沒有所謂落跑的議題。

「賴清德在這個時間點去提這個議題，他到底為了什麼？」徐弘庭強調，民進黨是個很聰明的政黨，他認為今年他們有機會輸掉，所以必須繼續維持他們的競爭優勢。在這個時間點去推所謂誠信條款，第一，對國民黨有一個議題可以操作。第二，看到國民黨要世代交替了，我推一個誠信條款，來擋住國民黨的世代交替，讓大家覺得世代這個議題，還是在我民進黨身上。