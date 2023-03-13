美國矽谷銀行（SVB）倒閉後，美國聯準會（Fed）宣布將根據簡易程序於美東時間13日上午11時30分（台北時間13日晚間11點30分）召開理事會閉門會議，是否提出救市措施備受關注。美國財政部長葉倫12日說，政府希望避免金融風險「擴散」，但不會採取紓困措施。她表示，這個周末她持續與監管機構研擬政策，「我確信（聯邦存款保險公司）正在考慮包括收購在內的各種可行選項。」

美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，這是自2008年金融海嘯以來最大銀行業危機。聯準會聲明未多做解釋，但估計因此啟動快速程序。葉倫接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說：「我們希望確保一家銀行存在的問題，不會擴散至其他健全的銀行。」她表示，政府沒有計劃替矽谷銀行紓困，但承諾幫助資金受困的儲戶。

路透社引述不具名知情人士報導，美國政府晚些將有「重大宣布」，分析師估可能是讓一間更大的銀行與矽谷銀行合併。聯邦眾議院議長麥卡錫告訴福斯新聞（Fox News），矽谷銀行被收購是「最佳的結果」，除了「有助推動市場降溫，也讓人明白我們能以正確的方式往前邁進」。

葉倫強調，美國銀行體系比15年前更為安全且資本充足、具有韌性。但一些分析師警告，美國部分區域性銀行仍面臨倒閉風險。加州第一共和銀行（First Republic Bank）股價在上周四、五下跌近30％，周末在分行外出現大批急欲提領現金的儲戶。