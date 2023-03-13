經典賽A組預賽落幕，中華隊無緣前進東京，讓獲選為小組賽MVP的張育成落下男兒淚。張育成經歷一整天的情緒起伏後，凌晨在臉書發文感謝家人及球迷朋友當他的強大後盾，也表示準備回美國向紅襪隊春訓報到，會帶著滿滿的祝福及鼓勵，好好的面對未來各種挑戰。

經典賽A組預賽落幕，義大利、古巴確定攜手晉級。儘管中華隊無緣晉級，但張育成的優異表現有目共睹。經過一天沉澱之後，張育成凌晨2點發文，「THANK YOU ALL，謝謝大家，我要準備回美國與紅襪隊春訓報到了，我會帶著滿滿的祝福及鼓勵好好的面對未來各種挑戰，棒球這條路很長，有起有落，但我不是一個人，我的家人及每位球迷朋友都是我強大的後盾，我會好好加油的，我愛你們。」

網友紛紛留言打氣，「加油 祝你新賽季能夠站穩大聯盟」、「部長，春訓一切順利，希望你開季就能擠進先發名單，有個完整球季，你不孤單，球迷都會為你加油，你打出安打全壘打的時候，也能沿用敬禮的方式激勵自己，鼓舞全場球迷為你加油，帶出一波敬禮風潮」、「謝謝部長，謝謝您帶給我們這麼精彩的比賽加油！台灣英雄！」。