聖露西亞外交部長包提斯率團於13日清晨抵台訪問，外交部次長俞大㵢代表在桃園機場迎接，包提斯表示，他們此行來台就是繼續鞏固台聖兩國邦誼，不會改變對台灣的承諾。訪問團在台期間將與我法務部長蔡清祥共同簽署「刑事司法互助條約」，強化兩國司法合作關係。（陳麒全攝）

聖露西亞外交部長包提斯率團於13日清晨抵台訪問，外交部次長俞大㵢代表在桃園機場迎接，包提斯表示，他們此行來台就是繼續鞏固台聖兩國邦誼，不會改變對台灣的承諾。訪問團在台期間將與我法務部長蔡清祥共同簽署「刑事司法互助條約」，強化兩國司法合作關係。（陳麒全攝）

聖露西亞外交部長包提斯率團於13日清晨抵台訪問，外交部次長俞大㵢代表在桃園機場迎接，包提斯表示，他們此行來台就是繼續鞏固台聖兩國邦誼，不會改變對台灣的承諾。訪問團在台期間將與我法務部長蔡清祥共同簽署「刑事司法互助條約」，強化兩國司法合作關係。

聖露西亞訪問團是於清晨4點56分搭乘華航CI07班機抵台，訪問團成員包括外交部長包提斯（Alva R. Baptiste）伉儷、青年暨體育部長賈西米爾（Kenson J. Casimir）及參議員賈瓦希爾（Lisa C. Jawahir），外交部次長俞大㵢親自在B9國賓門迎接。

包提斯下機後在桃機發表簡短談話，他表示上次來台灣的時間是2015年，聖露西亞完全致力於加強鞏固與台灣的友誼，今天很高興再次來到台灣，主要任務就是重申聖露西亞對與台灣關係的承諾，繼續加強友誼合作，一如既往地在多層次合作，為人類創造更美好的明天，聖露西亞與台灣一直在民主自由的體制下共同合作。

包提斯是第4度訪問台灣，蔡英文總統將親自接見，並與包提斯就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。包提斯也將拜會外交部長吳釗燮、外貿協會、交通部民航局及中華民國桌球協會，並接受吳釗燮款宴。

訪問團也安排參訪安捷飛航訓練中心、國立台灣博物館、日月潭國家風景區及松山文創園區等經建文化設施。