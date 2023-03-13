台灣缺蛋問題六月可緩解，但核二廠2號機3月14日除役後，電力吃緊恐無人能解。科技界人士指出，供電不穩定比電力吃緊更惱人，尤其是頭號用電大戶台積電，「停電一小時」的後果可能是營收損失約90億，「台積電打算自建小型核融合電廠」傳聞四起。

核融合技術被比喻為「人造小太陽」，可貴的是，能量產生過程沒有輻射、不會排出二氧化碳。聯電創辦人曹興誠、台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢，不約而同在媒體上公開呼籲，是可以研究的方向。核融合是使用小型模組化核反應器（SMR），用重水一氧化二氘反應，產生極少的核廢料。美國、中國都有成功核融合的紀錄，放電時內部溫度高達1.2億度，比起原本的太陽1500萬度，法國原子能委員會預估還要20年才會有能夠成立電廠的成熟技術。

針對民間可否自建核融合電廠，已引起「需（綠）電孔急」科技大廠高度關注。「如果要自建小型核融合發電廠掌握電力，首先要克服的是法規，以及與社會大眾溝通，畢竟『核』仍是敏感議題。」台經院產經資料庫總監劉佩真指出。

ASML EUV機中極紫外光所蝕刻的電路賦予晶圓價值，但要製造出極強的雷射光也要極高能量，耗電量大。（圖／取自ASML官網）

台灣的用電大戶，就是護國神山台積電。外媒預估，台積電2020年用電量占全台灣6％、今年佔8％、2025佔12％。資深半導體產業分析師陳子昂指出：「越先進的半導體製程的耗電量越大，主要是因為ASML極紫外光（EUV）設備用電量驚人」，對當地供電需求造成極大考驗。

業界形容EUV機「好像印鈔機」，就是這種極紫外光所蝕刻的電路，才賦予晶圓價值，但要製造出極強的雷射光也要極高能量，還要搭配散熱系統。此外，晶圓製程需要在無塵室中，空調與過濾系統也需要用電。

劉佩真指出，先進製程對台積電營收貢獻5成以上，台積電目前約有40台EUV機、為業界最多。半導體產業人士推算，若一台EUV機一天耗能3萬度，一天要用掉120萬度電，在客戶要求下，台積電已經買走台灣9成綠電。

因此台積電選址設廠，「首選要有地、接下來就是考慮供電穩定度、再考慮水。」陳子昂說。

台積電董事長劉德音去年股東會上，也親口透露對台灣電力穩定度的憂心，市場預估「2021年曾發生南科廠因施工斷電，雖是28奈米以上的成熟製程、僅是幾小時，已讓市場揣測，約有3萬片晶圓因此受到影響、金額約新台幣10億元。」

業界傳出自建小型核融合發電廠掌握電力，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，首先要克服的是法規，以及與社會大眾溝通。（圖／報系資料照）

能源經濟學家、中研院兼任研究員梁啟源向CTWANT記者分析，「台積電停電1小時，須花2天換原料、調整機台參數，台積電2天營收約90億元；不過在電力有限的情況下，政府政策會是台積電等科學園區優先，其他則分區停電。」他提醒，電力不穩定，勢將影響大型公司與外資企業投資意願。

這也是台積電創辦人張忠謀曾在2009年投資太陽能的原因，儘管最終因隔行如隔山鍛羽而歸，但隨著台積電在全球晶圓供應鏈龍頭地位日益吃重，尋求穩定電力的解方更迫切。

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