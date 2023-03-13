Truist分析師索恩頓（Matthew Thornton）在寫給客戶的報告表示，Spotify每月活躍用戶數跨越5億里程碑，對投資人是重大利多消息。索恩頓維持Spotify股票買進評等，目標價132美元。
Spotify 10日股價收低1.8％，報121.66美元。今年迄今累計狂飆48.55％。
Spotify每月活躍用戶數在去年第四季達到4.89億，該公司先前預測每月活躍用戶數可望在第一季突破5億。
瑞典線上音樂串流巨擘Spotify每月活躍用戶數跨越5億大關，分析師對該公司股價後市更加樂觀。
Truist分析師索恩頓（Matthew Thornton）在寫給客戶的報告表示，Spotify每月活躍用戶數跨越5億里程碑，對投資人是重大利多消息。索恩頓維持Spotify股票買進評等，目標價132美元。
Spotify 10日股價收低1.8％，報121.66美元。今年迄今累計狂飆48.55％。
Spotify每月活躍用戶數在去年第四季達到4.89億，該公司先前預測每月活躍用戶數可望在第一季突破5億。
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