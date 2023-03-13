葉倫接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《Face The Nation》節目專訪時表示，矽谷銀行倒閉與15年前的全球金融危機大不相同，當時美國政府大手筆紓困銀行。葉倫表示，政府無意紓困矽谷銀行。

矽谷銀行倒閉撼動華爾街，葉倫表示，矽谷銀行事件不會形成骨牌效應，試圖安撫投資人。她表示，美國的銀行系統十分穩健，也擁有充足的資本。