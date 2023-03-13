葉倫接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《Face The Nation》節目專訪時表示，矽谷銀行倒閉與15年前的全球金融危機大不相同，當時美國政府大手筆紓困銀行。葉倫表示，政府無意紓困矽谷銀行。
矽谷銀行倒閉撼動華爾街，葉倫表示，矽谷銀行事件不會形成骨牌效應，試圖安撫投資人。她表示，美國的銀行系統十分穩健，也擁有充足的資本。
矽谷銀行倒閉引發全球金融市場動盪，美國財長葉倫12日表示，聯邦政府不會紓困矽谷銀行，但將協助存戶。
葉倫接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《Face The Nation》節目專訪時表示，矽谷銀行倒閉與15年前的全球金融危機大不相同，當時美國政府大手筆紓困銀行。葉倫表示，政府無意紓困矽谷銀行。
矽谷銀行倒閉撼動華爾街，葉倫表示，矽谷銀行事件不會形成骨牌效應，試圖安撫投資人。她表示，美國的銀行系統十分穩健，也擁有充足的資本。
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