二膽陳姓上兵穿著救生衣，游到大陸廈門，疑因體力不支，被大陸海警救起。台北市議員徐弘庭表示，軍方不太清楚陳姓上兵從哪裡及如何下海，就會不知道人家怎麼上岸，特別是大膽、二膽是最前線，卻根本不設防，真是匪夷所思。

針對陳姓上兵游到對岸，徐弘庭12日在中天新聞《麥玉潔辣晚報》節目中表示，這件事確實蠻奇怪的，把它跟馬祖缺肉事件放在一起來看，不禁想問我們前線到底怎麼了。陳姓上兵的狀況更離譜，是內部因素還是外部因素、是個人因素還是軍隊因素？個人因素就分為賭博、感情等問題。如果是軍隊因素，要不是霸凌，就有可能是情資問題。

徐弘庭接著指出，軍隊的救生衣沒少，表示救生衣可能是從民間而來，這是預謀，難道我們沒辦法發現？匪夷所思的是，特別是大膽、二膽，已經到了最前線，如果我們不清楚，這個上兵是怎麼下海的，那麼我們的前線真的蠻危險的，因為不知道他是怎麼下海，就不知道人家怎麼上岸，表示現在前線根本不設防。

徐弘庭點出，理論上，我們應該知道該上兵是在什麼時間點從島上哪一個地方下海？國防部如果沒有辦法發現人是怎樣到海裡去的，這就非常離譜。

徐弘庭甚至質疑，該上兵如果是感情因素，一定會有對象及相關資料，但到現在卻完全沒有；還有同袍到現在一點聲音都沒有，到底跟霸凌有沒有關係？如果是躲債、感情因素，理論上都有些脈絡可循。這件事情國防部必須儘快給大家一個說明，以安定民心。