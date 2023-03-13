中華隊奮戰4場之後仍在A組墊底，不過棒球的精神就是「最佳球員可能出現在任何地方，包括墊底的球隊」，張育成仍被評選為A組的最有價值球員，大聯盟官網稱讚「張育成統治著A組，贏得了MVP。」紅襪官推也恭賀張育成：「他玩得很開心！」

美媒《新英格蘭體育網》（NESN）盛讚：「多明尼加有狄弗斯（Rafael Devers），墨西哥有佛度戈（Alex Verdugo），波多黎各有赫南德茲（Kiké Hernández），日本有吉田正尚，但是沒有一個人夠格稱為預賽的紅襪最佳球員，因為這個頭銜毫無疑問屬於張育成。」

「張育成代表的中華台北隊沒能在小組賽出線，他4場比賽有怪物般的表現，16打數7支安打（0.438打擊率）以及0.500上壘率、0.938長打率，2支全壘打、2支二壘打、8分打點、5個得分、2次保送、2次三振。他贏得了A組MVP。」

張育成的老東家，克里夫蘭守護者的新聞網站也注意到他的好表現，「他4場比賽的打點和大谷翔平一樣多。」

儘管有人質疑為何墊底球隊的球員可以獲選MVP，不過棒球不比籃球，原本就不是仰仗一人肩負成敗。上屆中華隊3戰全敗，本屆張育成大棒轟垮荷蘭、在義大利之戰開轟挽救危局，幫助中華隊取得2勝，已經證明他是最佳球員。正如大谷翔平2021年全票贏得美聯MVP時，天使只在分區排名倒數第2，這絲毫不減損他最優秀球員的評價。