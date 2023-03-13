檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員涉貪案，林姿妙等人被依貪汙等罪起訴，今天（13日）宜蘭地方法院再開準備程序庭，上次開庭是去年10月31日，當時15名被告有13人拒認罪，今天開庭也是林姿妙連任縣長後首次召開。

檢廉是在去年2月大動作調查，全案為前宜蘭縣商業會理事長陳正勳尋求1558地號免徵土增稅，向林姿妙尋求協助，林聯繫時任建設處代理處長吳朝琴協助；檢廉也查出前縣議員劉石純等人持有的98地號土地，讓林姿妙作為選舉時的競選總部，認為其間涉有不法。

林姿妙遭控貪汙治罪條例中的違背職務行為收取不正利益罪、財產來源不明罪，以及偽造文書、洗錢共4罪，但去年開庭時，林姿妙全盤否認。適逢選舉年，林姿妙雖受官司之累，但仍以11萬9421票、50.76％得票率獲得連任。

今天雖然是準備程序庭，後續還有審判程序、言詞辯論等流程，距離地院判決日仍有段時日，但也備受外界關注，地院開放民眾旁聽報名，上周已因報名額滿截止受理。