美媒傳出蔡英文總統將在過境美國時與美眾院議長麥卡錫會談，而就在此時，陸委會突宣布恢復兩岸10個定期航班航點。對此，前立委郭正亮11日在節目《風向龍鳳配》分析，民進黨此舉沒辦法直接得分，陸委會的真正目的很可能是希望海基會、海協會能重新展開談判，給台灣民眾釋放兩岸氛圍已經穩住的信號。

郭正亮提到，儘管兩岸已經恢復10個直航點，但還有很多事情要考慮，像大陸落地已經不需要進行防疫管理，台灣航班是否要維持48小的PCR還不清楚，台灣各界不要高興太早。另陸委會目前也沒開放團客、自由行，主要就是能掌握籌碼，讓兩會恢復見面，使海基會、海協會復談。

但陸委會能不能如願讓兩會復談，郭正亮分析，隨著2024大選越來越近，台灣目前觀光規劃還是很差，且綠營操作仇中意識這麼多年，如果中南部年底之前，到處都是陸客，然後又傳出塞車或發生意外等情況，民進黨要考慮後果，不能讓陸客、陸生出事。

郭正亮也強調，陸客、陸生來談是危機、也是轉機，要步步為營進行研判，因為大陸有一定數量的人來台灣，也會向國際傳達一個訊息，「這裡不會發生戰爭」。且大陸政府真的開放很多陸生、陸客到台灣，那就意味著這一年沒事，從兵法的角度來分析，即是互相有很多人質。