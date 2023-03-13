宜特表示，2月營收持續暢旺，主要受惠先進製程、先進封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）等帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求強勁。其中，公司材料分析技術已突破2奈米，且今年產能擴增達4成，將可為更多客戶提供優質服務。

再者，國際電動車大廠近期宣布，在不削弱效能下，未來新一代電動車將減少大幅使用碳化矽（SiC）材料，市場推估將透過先進封裝增加散熱度的技術達成。宜特在先進封裝驗證分析領域已耕耘多年，未來營運可望受惠相關需求增加。

同時，宜特去年底成為汽車電子協會（AEC）會員，進一步與國際知名汽車電子Tier 1廠商，共同推動車聯網、自動駕駛、新能源汽車和智慧汽車等領域的發展，為半導體設計和製造提供全面的研發支持。

此外，宜特訊號測試實驗室近期取得視訊電子標準協會（VESA）認可，正式成為ClearMR認證中心（ATC），將可提供客戶相關技術研討與測試服務，使其產品符合技術規範、取得認證標章，得以使用VESA ClearMR的LOGO。

宜特指出，上述規範獲得三星、HP、LG等多家顯示器大廠在第一時間響應並支持，宜特成為授權實驗室後，已有多家顯示器、筆電、電競品牌與代工廠詢問，並委案相關VESA ClearMR測試方案，可望為營運增添成長動能。

宜特表示，在先進製程、電動車、第三類半導體、5G、HPC、物聯網、AI相關應用的大趨勢帶動下，可望驅動更多企業投入更多研發動能，宜特營運正進入快速成長期，並持續與國際大客戶密切合作發展更多解決方案，擴展驗證分析版圖以強化競爭優勢。