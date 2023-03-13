全球電影盛事第95屆「奧斯卡金像獎」頒獎典禮於台灣時間今（13）日在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，眾星雲集，大陸女星范冰冰以一襲銀色深V禮服現身會場，搭配深綠色的大墊肩披肩，性感高貴，而她火辣身材一覽無遺，令人大噴鼻血。

范冰冰2018年陷入逃稅風波，被官方封殺，連續5年消失在大眾眼前，不過近年來她積極找尋機會復出，日前她主演的女同志電影《綠夜》，入圍柏林影展「萬象大觀」項目，她也在影展受訪時談到了被封殺的日子與心境轉換，直說自己因此獲得了寶貴的經驗。

奧斯卡會場眾星雲集，而大陸女星范冰冰更是最早抵達的明星之一，今年她穿上她Tony Ward 2023春夏高訂系列禮服現身奧斯卡開幕式，宛如「綠寶石美人」。令人驚豔的是，范冰冰毫不吝嗇大方秀出豐滿上圍，深邃的事業線一覽無遺，相當美艷。

而不僅如此，范冰冰日前也受邀出席巴黎時尚活動，更同框孫芸芸，氣場強大的她被網友盛讚，並開玩笑稱：「孫芸芸單獨看還好，一起合照對比顯得普通」、「孫在合照裡完全變舞會裡的其中一名很樸素的人」。