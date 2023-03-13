長榮航空2月合併營收達128.83億元，年增48.26％，其中，客運營收為80.55億元，年增1127.71％；貨運則因適逢傳統春節後淡季影響，營收為32.64億元。

長榮航夏季班表積極增班，北美航線自5月15日起將達每周84班，其中洛杉磯、舊金山皆為每日3班，西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多皆為每日1班。歐洲航線自5月15日起，桃園-米蘭將由每周2班增加為每周4班，屆時歐洲航點每周將達32班。

兩岸航線除了北京、上海、成都三航點外，亦規畫陸續恢復廣州及杭州航班。在國人最喜愛的日本航線，4月1日復飛桃園-小松，其餘日本航點增班後，4月最多將達每周112班的飛航服務。

華航2月營收126.71億元，為近5年同期最高，年增18.64％，其中，客運營收70.84億元，年增866.44％，貨運營收48.37億元。

華航2月客運收入較去年同期成長超過8倍，其中台灣往返日韓旅客持續成長，東北亞航線為客收主力，另北美航線增班也挹注整體營收表現。華航第1季增班超過3成，並積極推出西洋情人節、228連假兩波機票促銷，衝刺疫後客運市場復甦商機。

星宇航空2月營收13.72億元，為歷史次高，年增率2029％。其中，客運營收為12.17億元，年增3760％，貨運營收為1.22億元，年增326％。

星宇航空將於4月1日開闢台北-仙台航線，同時將首度插旗北美，於4月26日迎接台北-洛杉磯首航，航點將擴增至17個。隨旅日遊客漸增，A350-900首度投入東北亞航線，東京早班機自3/1起將長期以A350-900派遣服務，同時，3月1日至25日期間亦使用A350執飛沖繩航班，3月份整體座位數較前月成長1成以上。