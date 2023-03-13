統一超表示，口罩令逐步解封、消費信心回暖與台灣7-ELEVEN總店數已突破6,700家，並積極掌握春節後開工、開學、情人節、草莓季、白沙屯媽祖進香活動、WBC世界棒球經典賽熱潮、連假等節慶節令商機，有效帶動鮮食、預購、飲品等結構均成長，加上轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、統一速達(黑貓宅急便)、統一生活(康是美)、統一精工等均表現亮眼，挹注2月整體營收較去年同月成長。

就各品項來看，台灣7-ELEVEN鮮食以星級美味、永續「食」力、響應國際節日等3大差異化做法，帶動相關類別成長超過1成，看好網紅世代吃貨經濟，並響應「世界地瓜日」擴增人氣小金條「現蒸地瓜」服務店數突破4500家，打造佈點最綿密的地瓜銷售通路，加上台灣7-ELEVEN「草莓時尚秀」主題橫跨9大類別、引進超過百款限定商品來搶佔市場話題；預購積極掌握情人節與宮廟商機，開賣進口空運玫瑰花、銷售台灣媽祖虔誠信仰周邊商品，在多元作法下帶動相關類別商品業績成長1~3成。

統一超亦把握2月底連假出遊商機，台灣7-ELEVEN逾6700家門市主打「FUN價開心花」全店主題活動，聚焦咖啡、常溫飲料等類別經營，帶動整體業績成長1成，並強化國道服務區商場經營，藉由提升重點商品備貨量、延長營業時間、重劃戶外休憩區等多元做法來滿足消費者需求，國道服務區營業額亦較去年同期成長超過3成。台灣7-ELEVEN持續深度經營會員黏著度，打造1600萬以上會員獨享的OPEN POINT生態圈，前2月會員累計總交易金額較去年同期成長2成以上、會員貢獻營收占比突破6成；2月更創全亞洲之先例、將會員服務嵌入Google Pay國際支付，打造多元、便捷、安心的生活購物體驗，會員專屬優惠更聚焦在家庭號飲品專區，並搭配OPEN POINT點數超有感回饋，帶動相關類別商品業績成長超過1成。截至2月底，台灣7-ELEVEN門市店數達6702家。

全家2月合併營收69.4億元，月減15.2%，年增11.05%，累計前2月合併營收為151.14億元，年增10.92%。

展望3月，統一超表示，台灣7-ELEVEN將聚焦換季食飲、春季網購、國際主題日等，持續深耕開發「星級饗宴」差異化新商品，運用OPEN POINT生態圈領先同業並擴大點數折抵生活繳費服務，i預購、賣貨便則推出主題式行銷活動以活絡網購市場，並獨家取得WBC官方授權通路、推出多樣「為中華隊加油」行銷活動響應WBC世界棒球經典賽盛事，以多元線上線下策略活動貼近消費者生活並即時滿足需求，營運成長可期。全家表示，天氣漸暖，春季概念的應景鮮食新品將陸續上市，並因應3月底會員點數到期推出多元的兌點優惠活動，皆可望成為活絡會員、驅動營收的動能。