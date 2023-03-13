乾杯公布2023年2月自結合併營收3.93億元，雖較1月新高減少19.49％，仍年增達23.88％，創同期新高、歷史第三高。其中，台灣營收2.6億元，雖月減19.94％、仍年增達28.07％。中國大陸營收1.33億元，雖月減18.6％、仍年增16.43％。

累計乾杯前2月自結合併營收8.81億元，年增達35.7％、改寫同期新高。其中，台灣營收5.85億元、年增達46.14％，成長動能暢旺。中國大陸營收2.96億元、亦年增18.94％，表現持續回穩。

乾杯表示，雖因春節連假落點不同，2月營收較1月下滑，但受惠市場復甦及節慶、展店效益加持，兩岸事業營運表現仍暢旺。其中，台灣既有門市情人節檔期來客年增1～2成、節慶當天單日業績突破2千萬，228連假同店來客年增近2成，帶動春節後業績淡季不淡。

展望後市，3月雖為餐飲傳統淡季，但中國大陸事業受惠38國際婦女節商機，當日業績年增逾5成，而和牛47、麻辣45本店白色情人節晚間餐期平均達9成滿，均有望增添業績動能。集團也同步推出春季新菜等限定餐點攬客，看好首季營收攻高可期。