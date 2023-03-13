國民黨2024人選、以及是否可能與民眾黨進行「藍白合」，備受各界關注。對此，國民黨前立委孫大千認為，國民黨若想在2024實現政黨輪替，那麼必須有三個門檻須跨過，其中最困難的，就是在野整合問題，而其能不能成形的關鍵，就是在民眾黨主席柯文哲的一念之間。

孫大千昨（12）日在中天政論節目《辣晚報》表示，第一個門檻來自國民黨黨內，孫大千指出，很多藍營選民與政治人物擔心，今年會重演2020年大選國民黨內亂的狀況，但他也提到，有了前一次的教訓，國民黨會更謹慎小心。同時，國民黨主席朱立倫不參加黨內初選的態勢越來越明顯，孫大千認為，若朱立倫真的不參選，且推出能勝選的人，那麼他將成為改變台灣命運的「造王者」。

孫大千接著說，國民黨的第二道門檻，就是要如何讓有勝選機會的候選人「漂亮登台」，目前國民黨有勝選機會的候選人，都是6都的市長，這些人若要選，都會面臨落跑問題，民進黨日前推出的「誠信條款」，就是一個給國民黨施加的「緊箍咒」，而此問題的最好解決辦法，則是徵召，因這代表「黨需要你，不是你自己要選」，能盡量縮小被打擊的面積。

而最後一個、也是最困難的一道門檻，則是在野整合問題，孫大千認為，不同於2020，國民黨在2024有望在一對一的藍綠對決中勝選，民進黨則相反，因此綠營需要「藍白分」，而藍白能不能「合」的關鍵，就在柯文哲的一念之間，「柯要做一個這輩子一定要選一次總統的人，還是一個改變台灣命運的人」。最後，孫大千建議，國民黨與親民黨過去曾成功組成在野聯盟，當時禮讓部分立委選區給親民黨，在不分區立委席次分配上也有協商，「這也是有先例可以安排的」。