雖然第1季適逢農曆新年假期、工作天數較少因素影響，受惠旗下印表機大廠客戶的訂單貢獻，且視訊系統相關設備、消費型產品等客戶拉貨力道亦穩定增加，推升來自非多功能事務機及投影機等相關產品的營收比重，進一步帶動旗下菲律賓、越南生產基地保持良好產能稼動率，累計1至2月合併營收為3.71億元，年成長12.49%，創歷年同期新高。

隨著物聯網等相關應用崛起，近期企業資安危機頻傳，由於電視、印表機、醫療儀器、製造業機台等設備都具備上網功能，皆可能成為駭客進入內網的跳板，使企業組織陷入風險，帶動國際多功能事務機設備大廠-Brother推出新一代可達到監控軟體守護企業文件資安之雷射事務機商用系列，預期將引領其他品牌廠商跟進，為台翰接單挹注動能。

台翰表示，雖然2023年整體環境趨於保守，公司對於東南亞需求保持謹慎樂觀態度，更加著重工廠管理，新技術應用以應對客戶在地生產的需求，持續增加越南、菲律賓生產基地的產能配置及產線規劃，同時提升東莞模具中心能力，不斷深耕技術能力及量產質量，深化全球業務接單能力。