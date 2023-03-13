28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭鄺姓前夫一家4人以殘暴的方式殺害，至今仍有部分遺體未被尋獲，此事震驚兩岸三地，目前警方正在積極偵辦中。網友相當懷念蔡天鳳，不時翻看她生前的貼文，發現蔡2020年兒童節曾寫下一段話就像是要給四名孩子的留言，現在重溫讓人相當不捨。

據《香港01》報導，蔡天鳳離世後，不少網友回頭翻看她社群帳號，發現2020年6月1日中國兒童節時，蔡天鳳就特別發文曬出微笑花朵的照片寫道：「兒童節快樂，不用忙着長大 總有一個人會一直保護你的童心」，就像是在對四名子女喊話，看得出相當疼愛自己的孩子。

蔡天鳳向子女溫馨喊話。(圖/蔡天鳳 IG)

令人遺憾的是，如今蔡天鳳已經無法繼續參與孩子的成長，一篇貼文也讓許多網友相當難過，紛紛留言：「眼淚崩不住了」、「做父母感受更深」、「看了一秒即鼻酸」、「你會化做天使繼續守護他們」。

事實上，蔡天鳳生前好友日前接受訪問時透露，蔡天鳳和前夫所生的2個子女，已經得知媽媽遇害的消息，兩人經過媽媽房間就會大哭，而蔡天鳳和現任丈夫所生的2個孩子，目前還不知情，因為年紀還小，只暫時跟他們說媽媽外出工作。

網友見狀都紛紛心疼她的孩子，「對小孩子好殘忍，無法想像他們心理影響有多大」、「想像不到他們該怎麼面對」、「孩子真的最慘」。而蔡天鳳全家人最後一起出遊，是去年12月，一行人到日本享受天倫之樂，如今已成追憶，令人鼻酸。