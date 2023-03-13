球場邊的正妹經常成為注目焦點，一名網友看台灣職籃P. LEAGUE+球賽轉播時，畫面拍到一名場邊的短髮正妹，衣服只扣第一顆扣子，「半裸」對鏡頭比愛心，抬手時意外露出衣服底下的胸貼，馬上遭網友截圖轉發臉書，性感穿著引起討論，惹怒本尊現身喊告「已全權截圖交由警方處理」。

正妹本人現身喊告。(翻攝自爆廢公社)

原PO昨天（12日）在「爆廢公社」貼出一張球賽截圖，P. LEAGUE+的攝影師在球場邊捕捉到一名短髮正妹，正妹看到鏡頭後熱情高舉雙手、比出愛心，由於她身上只穿一件黃色短袖罩衫，沒穿內衣，舉起手比愛心時意外露出胸貼，超火辣的一幕立刻被網友截圖，大讚「球賽來看球」、「我特別熱愛籃球」，在網上瘋傳。

文PO出僅3小時就累積3千人按讚，不少人開始研究正妹的身材，甚至有人開玩笑「有種不要貼胸貼」、「這樣也想紅，有種脫光阿」、「感覺很硬，不自然」、「有奶我就按讚」、「一飽眼福」、「她敢穿，你就要敢看。」引起本尊不滿，現身留言喊告「以上留言，已全權截圖交由警方處理。」還在個人IG限時動態發文，「我很懶得去解釋有無整型或隆乳，你們想罵就罵吧，我明天還要上班。」

其實這名正妹在球迷圈被譽為「場上最辣的常客」，時常到球場加油，穿著性感，是鐵粉，「有看線上直播都知道她是常客，場上最辣的」、「這場算保守穿搭了，她很多場穿更少」。